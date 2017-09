Egyre többet kávézunk és teázunk

Piaci várakozások szerint 5-10 százalékkal nőhet az idén a kávék és a teák forgalma, ami már tavaly augusztus és idén július között is elérte a 70 milliárd forintot - írta a Világgazdaság hétfőn.



A lapnak a legnagyobb kereskedelmi láncok képviselői is a kávé- és a teaeladások élénküléséről számoltak be, az Auchannál például e két termékkör forgalma az év első nyolc hónapjában 5-10 százalékkal nőtt, és hasonló tendenciát várnak az év hátralévő részében is.



A CBA-nál is nőtt a kávék forgalma, ami a cég kommunikációs igazgatója szerint elsősorban a kapszulás termékek 10 százalékos erősödésével magyarázható.



Hasonló tapasztalatokról számolt be a lapnak a Spar kommunikációs vezetője is, megjegyezve, hogy azért még mindig 40 százalék az őrölt kávé piaci része­sedése, 38 az instanté, emellett 14 százalék a kapszulásé és 8 százalék a szemeskávéé. A Spar szerint az év egészében a kávé 4-5, a tea 5-6 százalékos forgalomnövekedést érhet el tavalyhoz mérten.