Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult - olvasható a szombati Magyar Hírlapban.



Az újság a Duna House adatait ismertetve arról ír, hogy egyre többen választják állandó lakhelyüknek is a tó környékét.



A legalacsonyabb, 155 ezer forint körüli átlagos négyzetméterárat Pákozdon tapasztalták az elmúlt egy évben, Kápolnásnyéken és Sukorón ennél jóval magasabb, 205-229 ezer forint az átlagos négyzetméterár a használt ingatlanok esetében. Velence és Gárdony árai ennél is magasabbak.



A környéken elsősorban Velencén és Gárdonyban épülnek társasházak, amelyek átadását 2019-re tervezik. A tópartnál többnyire 500 ezer forint körüli négyzetméterárral kell számolni.