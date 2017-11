Egyre többen igényelnek fogyasztóbarát lakáshitelt

Bár még csak néhány százan jutottak hozzá a fogyasztóbarát lakáshitelhez az MTI által megkérdezett bankoknál és egyetlen pénzintézet sem számolt be arról, hogy a folyósított összeg meghaladta volna a tíz milliárd forintot, az érdeklődés nő a termék iránt.



A kereskedelmi bankok azt követően kínálhatják fogyasztóbarát lakáshiteleiket az ügyfeleiknek, hogy megszerezték hozzá a minősítést a Magyar Nemzeti Banktól (MNB), amely júniustól nyitotta meg a pályázat lehetőségét a hiteltermékek minősítésére.



Az Erste Bank az MNB által megjelölt kamatperiódusokra (3, 5 és 10 évre) kínálja a fogyasztóbarát lakáshitelt vásárlásra, építésre, illetve hitelkiváltásra is, július 24-től. A pénzintézet október végéig a hitelből több mint 19 milliárd forintot fogadott be és több mint 7 milliárd forintot folyósított.



A KÚH termékei között szeptember eleje óta elérhetőek a fogyasztóbarát hitelek. Eddig csaknem kétszázat folyósítottak, megközelítőleg két milliárd forint értékben. Fokozatosan emelkedik a fogyasztóbarát lakáshitelt igénylő ügyfelek aránya, október végén már 25 százaléknál tartott - közölte a bank.



A Takarékbankot, az FHB Kereskedelmi Bankot és az FHB Jelzálogbankot, valamint takarékszövetkezeteket magában foglaló Takarék Csoport november közepéig 313 minősített fogyasztóbarát hitelkérelmet fogadott be és 72 esetben már folyósították a teljes hitelösszeget vagy annak egy részét, összesen csaknem 795 millió forint értékben. Ezen felül 241 kérelmet befogadtak, de még nem folyósították a kért összeget, amelyek együttes értéke csaknem 3 milliárd forint. A csoportnál továbbá 69 darab kérelmet átvettek, de még nem fogadtak be a hónap közepéig.



Az UniCreditBank szeptember 20. óta kínálja 3 és 5 éves kamatperiódusú, illetve a 10 és 15 éves teljes futamidő alatt fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshiteleit. Az azóta eltelt időszakban közel 60 kérelmet fogadtak be, és tíz szerződést kötöttek összesen csaknem száz millió forint hitelösszegre.



A Raiffeisen Bank is kínálja már az MNB által minősített lakáshitelét, a pénzintézet tájékoztatása szerint kampányt indítanak és "vezető termékként" ajánlják a lehetőséget. Több tucat igénylést fogadtak be az elmúlt két hónapban, s folyamatosan nő a fogyasztóbarát lakáshitelek aránya a terméklistán belül.