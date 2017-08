Egyre népszerűbbek a MÁV elektronikus jegyei: közel egymilliót adtak el eddig az évben

A tájékoztatás szerint az online vásárlások háromnegyede QR-kóddal is ellátott e-vonatjegyre irányul.



A MÁV adatai szerint tavaly az előző évihez képest 18 százalékkal több, összesen 1,46 millió vásárlás történt a vasúttársaság internetes értékesítési rendszerében, ami a teljes belföldi értékesítés 7 százalékát tette ki.



Közleményében a MÁV kiemelte, hogy az idén nyáron bevezetett e-Balaton, illetve e-Velence jegyből másfél hónap alatt több mint 12 500 fogyott.



Az internetes jegyvásárlás lehetőségét a MÁV-Start még 2008-ban vezette be.



Szabályozási és technikai okokból az online váltott jegyeket eleinte ki kellett nyomtatni a jegykiadó automatából, 2011 novemberétől már az otthon kinyomtatott jegyekkel is lehet utazni. 2012 decemberétől eleinte csak az IC-ken, majd a gyorsvonatokon is lehetővé vált a nyomtatás nélküli, vonatjegy-bemutatás okoseszközön.



Az utasok igényeit követve ezt a lehetőséget a vasúttársaság 2016 novemberében valamennyi belföldi járatára kiterjesztette e-vonatjegy néven.