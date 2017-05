Egyre keresettebb a drágább, de minőségi sör

Száz hektoliterrel, vagyis 10 százalékkal több prémium kategóriájú sör fogyott hazánkban 2016-ban az előző évhez képest. A minőségi főzetek világszerte egyre népszerűbbek, amire a hazai sörpiac is reagál: újabb és újabb gyártók bővítik a kínálatukat prémium vagy szuperprémium kategóriájú sörökkel. A minőségi főzetekért indít idén kampányt a Belvárosi Sörfesztivál is, azzal a céllal, hogy felzárkóztassa a hazai sörkultúrát a nemzetközi trendekhez.Egyre nagyobb az igény a prémium sörre: a magyar fogyasztók körében nemcsak a mennyiség, a minőség is fontos kritériummá vált a sörvásárlásnál. A hazai sörpiac volumene nem változott az előző évben, de a prémium sörök kategóriájában 2016-ban 10 százalékkal nőtt a kereslet. A trendekkel a piac is tartja a lépést, a gyártók folyamatosan keresik a lehetőségeket, hogy prémium sörökkel egészítsék ki a meglévő portfóliót.Schillinger Attila, a Sörszövetség elnöke a témával kapcsolatban elmondta, hogy a változás a sörkultúra átalakulásának köszönhető. A fogyasztói ízlés és igény is változott, az emberek egyre nyitottabbak az izgalmas ízekre és alapanyagokra. A tendencia globális – a szövetség elnöke elmondta, hogy a világ sörpiacán ún. prémiumizáció megy végbe."Bár a gyártók egyénileg kategorizálják a söreiket, végül a piac és a fogyasztó dönti el mi számit prémiumnak. Természetesen a prémium sör nem csak azért az, mert ráírják vagy így nevezik, a minőséget demonstrálni kell kívül-belül egyaránt" – magyarázta Schillinger Attila.A sörgasztronómiért kampányolnak idén a Belvárosi Sörfesztivál szervezői, akik a sörfogyasztás és sörtípusok különböző irányzatait szeretnék megismertetni a látogatókkal. A rendezvényen három, különböző sörfajtákhoz illő fesztiválpohárból kóstolhatnak, közel kétszáz különböző főzetet a látogatók. Az ingyenes sörünnepet június 15 és 19 között rendezik meg a főváros szívében, a Szabadság téren, ahol a fesztiválozók az év sörét is megszavazhatják.„A prémium sörök népszerűségének több oka is van, fontos hajtóerő az újvonalas kézműves sörfőzdék megjelenése is. Nekik is köszönhető, hogy az emberek egyre nyitottabbak az új, extra ízekre, különleges főzetekre. A minőségi sörök iránti kereslet évről évre nő, az emberek válogatni akarnak a sörök között, és tudatosan választanak. A Bárosi Sörfesztivál hosszú távú célja, hogy a hazai sörkultúrát felzárkóztassa a nemzetközi trendekhez, hogy a borlapok mellett sörlapok is legyen a jobb éttermek asztalain" – mondta el Kurucz Dániel, a Belvárosi Sörfesztivál egyik főszervezője, hozzátéve, hogy a négynapos rendezvényre közel húszezer fesztiválozót várnak.