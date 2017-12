Egyezség született a Tesco-dolgozók jövő évi béremeléséről

A közlemény szerint az áruházláncnál 2018 januárjától 197 ezer forintra emelkednek a legalacsonyabb bérek a minimum 6 hónapja teljes munkaidőben a Tescónál dolgozó munkatársak esetén.



A béremelés 14 100 munkavállalót érint, a bérek pedig átlagosan 10 százalékkal emelkednek a vállalatnál.



A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) közleményében azt írta: a legnagyobb munkavállalói csoport 2018-ban is a szakmunkás bérminimum (180 500 forint) feletti összeget (197 000 forint) kapja meg a vállalattól, amelyet kiegészít a cafeteria, a dolgozói kedvezmény és adott esetben a műszakpótlék.



A KDFSZ közleménye szerint a béremelés érinti a raktári és egyes irodai osztályon dolgozókat is.



A KDFSZ és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) megállapodott a munkáltatóval abban is, hogy 2018 áprilisában ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, és egyeztetnek a központi irodában dolgozók és az irodához tartozó munkavállalók béremeléséről, és ezt az egyeztetést 2018. május 31-ig lezárják.



A KDFSZ az egyeztetések során fontosnak tartotta kiemelni a fejlődés lehetőségének biztosítását, ezért javasolta, hogy tanulmányi szerződés keretein belül tegye lehetővé a cég az OKJ-képzést, ezzel is biztosítva a munkavállalók számára a szakmai fejlődést illetve az előrelépés lehetőségét.



A Tesco közleményében azt írta, a béremelések mellett nagy hangsúlyt helyez erre, ezért 2017-ben csaknem százmillió forintot fektetett be összesen több mint 1000 kolléga OKJ-képzésébe.



A Tesco a 2018-as béremeléssel 2017. január óta 11,1 milliárd forintot fordított a munkatársak bérének növelésére. Közölték, a cég elkötelezett, hogy a bérfejlesztéssel a 2016-ban megkezdett úton haladjon tovább, és 2018-ban is a szakképzett bérminimum felett tartsa a fizetéseket. A 2018 januárjától az áruházláncnál elérhető legalacsonyabb bér továbbra is jelentősen magasabb lesz a garantált szakképzett bérminimum összegénél, ráadásul ez vonatkozik a szakképzettséget nem igénylő munkakört betöltő kollégákra is, így közel négyezer nem szakképzett kolléga is részesül az emelésben - írta a Tesco.



A Tesco-Global Zrt. munkavállalói szeptember elején kezdtek sztrájkolni, mivel a szakszervezetek által augusztus végén benyújtott követeléseikről nem sikerült megállapodniuk a munkaadóval. A KDFSZ és a KASZ október 13-án jelentette be, hogy megállapodtak a 2017-es béremelésről és létszámbővítésről. A KASZ október végén azt közölte, hogy a jövő évi bérekről novemberben indulnak a tárgyalások a kereskedelmi áruházaknál. A Tescónál november 9-én kezdődtek az egyeztetések.