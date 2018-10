Egy új autó vásárlása élete legrosszabb pénzügyi döntése lenne

Az önerejéből milliomossá váló bestseller-író a CNBC-nek egyenesen úgy fogalmazott, hogy "egy új autó vásárlásánál nincs az életben nagyobb pénzkidobás, az Y-generáció ennél rosszabb pénzügyi döntést nem hozhat".Mondatának háttere az, hogy egy új autó értéke az első év végére 20-30 százalékkal csökken, ötéves korára pedig akár 60 százalékát is elveszítheti.Ezt az eleve rossz döntést pedig sokan még azzal is tetézik, hogy kölcsönt vesznek fel az új autó megvásárlására. Bach erre azt a kérdést tette fel: "De miért venne fel kölcsönt bárki is egy olyan vagyontárgyra, amely azonnal elveszti értékének 30 százalékát?"David Bach inkább azt a megoldást javasolja: "Vásároljon egy olyan autót, ami két- vagy hároméves bérletből származik, mert ez az autó szinte új, és erre 30 százalékos kedvezményt kaphat."A lízingelt autók általában jó állapotban vannak és nem futottak még sokat, ellenben egy új autó töredékéért is megvásárolhatjuk.Érdemes hát feltenni magunknak a kérdést tényleg szükségünk van-e az új csili-vili autóra vagy megfelel egy kicsit öregebb, de még mindig jól futó.(Via mfor.hu