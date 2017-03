Egy részvényből nyolcat csinál a MOL

A Mol Nyrt. igazgatósága a részvények 1:8 arányú felaprózását javasolja megszavazni a társaság április 13-án tartandó éves közgyűlésén - derül ki a Budapest Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerda éjjel megjelent közgyűlési dokumentumokból.A jelenlegi 1000 forint névértékű "A" sorozatú törzsrészvényeket 125 forint névértékű részvényekre váltják át. A társaság 102 milliárd forintot meghaladó alaptőkéjét így102 428 103 darab helyett 819 424 824 darab részvény testesíti majd meg.

A Mol-részvények jelenlegi tőzsdei árfolyama többszöröse a BÉT prémium szegmensét alkotó részvények 3500 forintos átlagos árfolyamának. A részvényfelaprózás jellemzően növeli a forgalmat és a likviditást, főleg, ha olyan időszakban következik be, amikor a cég stabilan, jól teljesít.



A Mol számára a mostani tökéletes alkalom arra, hogy éljen a lehetőséggel, hiszen 2016-os céljai teljesültek, 10 százalékkal nő az osztalék, és az előrejelzések alapján 2017-re is hasonlóan erős cash-flow-t vár a cég, erre a pozitív hullámra erősít rá a most bejelentett részvényfelaprózás.

Már több nemzetközi és magyar vállalat élt a részvényfelaprózás lehetőségével. Általában akkor került erre sor, amikor a részvények ára elért egy meghatározott szintet, például a Walmart a bevezetését követő 30 évben 11-szer 1:2 arányú részvényfelaprózáson ment keresztül, de az Apple, a Google és több más globális szereplő is sorra élt ezzel.



A részvényaprózás önmagában nem jelent garanciát a forgalom és az árfolyam emelkedésére, hiszen ez nem okoz semmiféle változást a cég értékében, így a részvényárfolyamra gyakorolt hatásnak is elvileg semlegesnek kellene lennie. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy az aprózás általában pozitívan hat, és hozzájárul adott vállalat részvényeinek forgalomnövekedéséhez (így történt ez a Walmart és a Google esetében is). Ezt támasztják alá a magyarországi példák is, a Richter és OTP esetében is szignifikáns ár-, likviditás- és forgalomemelkedés volt tapasztalható a részvényfelaprózás után.



A részvényfelosztás jelzés a piac felé, hogy a cég jól teljesített, és a felaprózás miatti árfolyamcsökkentés további részvényárfolyam-emelkedésnek ad teret (lehet "hinni" a további emelkedésben). Pozitív hozadéka, hogy a részvény kereskedhetővé válik olyan kisebb befektetők számára is, akik egyébként nem vásárolnának magas árú részvényeket, és a kis (mikro) megtakarítási állománnyal rendelkező befektetők számára technikailag könnyebben kivitelezhető a portfólió diverzifikáció, ami a kisbefektetői aktivitás erősödését eredményezheti. Csökken továbbá az árlépésköz, ami hozzájárulhat az ajánlati könyv likviditásának javulásához. A befektetői aktivitás növekedésén keresztül a likviditási diszkont csökken, ami a részvény tőzsdei értékeltségére is kedvezően hat. A magasabb forgalom idővel még több szereplőt csalogathat az adott részvény piacára, ennek eredményeképpen egyre több befektetőnek és részvényelemzőnek kerülhet a látókörébe a részvény, aminek a hozadéka - többek között - megint csak a részvény árfolyamának emelkedése lehet.

A közgyűlési előterjesztés a javaslatot azzal magyarázza, hogy a Mol részvények 20.000 forint körüli tőzsdei árfolyama többszöröse a BÉT prémium szegmensét alkotó részvények 3.500 forintos átlagos árfolyamának. A részvényfelaprózás jellemzően forgalom- és likviditásnövelő, a váltás után alacsonyabb árfolyam megkönnyíti a kisbefektetők kereskedését Mol részvényekkel.A Mol az MTI megkeresésére közölte: a társaság 2030-as stratégiájának része, hogy közelebb kerüljön fogyasztóihoz, partnereihez, így a tőkepiacon is a kisbefektetők szélesebb rétegét érje el. Az elmúlt évek kedvező teljesítménye, a növekvő osztalék jó lehetőséget teremt egy részvényfelaprózásra.Az igazgatóság részvényenként 625 forint osztalék kifizetését javasolja a tavalyi 567 forint után. A saját részvények várható számát is figyelembe véve 58 milliárd forint osztalék kifizetésével számol a javaslat.Az igazgatóság javaslatot tesz Molnár József igazgatósági tag, valamint Dr. Chikán Attila és John I. Charody felügyelő bizottsági tag újraválasztására, és Dávid Ilona, Bártfai-Mager Andrea és Vladimír Kestler beválasztására a felügyelő bizottságba. Az igazgatóság javasolja továbbá Ivan Mikloą, Dávid Ilona valamint Bártfai-Mager Andrea audit bizottsági taggá történő megválasztását.