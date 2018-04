Egy év múlva már 5 másodpercen belül teljesíteniük kell a bankoknak a 10 millió forint alatti egyedi utalásokat

Jövő év júliusától lép életbe az azonnali fizetések rendszere Magyarországon, amely a lakosság és a vállalkozások számára jobb banki szolgáltatások egész sorozatát nyitja meg - mondta Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro Zrt. vezérigazgatója a KPMG banki vezetők számára pénteken tartott szakmai eseményén.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Selmeczi-Kovács Zsolt azt is megjegyezte: a hátralévő időben még nagyon hosszú utat kell megtenniük a bankoknak informatikai rendszereik és a teljes banküzem átállításával.



Iszály Mónika, a Giro Zrt. projektvezetője arról beszélt, hogy terv szerint haladnak az azonnali fizetés rendszerének kiépítésével.



Az MNB által kezdeményezett szabályozás szerint jövő év júliusától a számlák és vásárlások azonnali teljesítéssel fizethetők az év bármely napján, akár éjjel vagy ünnepnapokon is. A bankokat arra kötelezik, hogy a 10 millió forint alatti belföldi (egyedi, nem kötegelt) átutalásokat 5 másodperc alatt teljesítsék - mondta a közlemény szerint a projektvezető, aki úgy vélte, a Magyar Nemzeti Bank nem fogja kitolni az indulás határidejét.



Taksz Ildikó, a KPMG banki üzletágvezető partnere szerint a felhasználók számára az új élményt nem annyira a sebesség, mint inkább az új megoldások megjelenése jelenti majd.



Az új fizetési rendszerre rácsatlakozhatnak olyan nem banki szolgáltatók is (fintech cégek), amelyek egészen új módszerekkel állnak elő, olcsóbbá és egyszerűbbé téve a banki műveletek végrehajtását főként telefonra letölthető alkalmazásokon keresztül - hangsúlyozta a könyvvizsgáló szakembere.