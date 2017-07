Drágul a liszt augusztustól

A búzatermelők elégedettek a termés mennyiségével és minőségével is, és az árak további emelkedését várják, a malmok arra készülnek, hogy az új termésből készülő liszt árát 5-10 százalékkal megemelik - írta a Világgazdaság kedden.



Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke a lapnak elmondta, hogy a tavalyi rekordévhez képest 10-15 százalékkal lesz kisebb a búzatermés, várhatóan 4,7- 5 millió tonna, a minőség pedig lényegesen jobb mint tavaly: 50-60 százalék közötti lesz az étkezési búza aránya, szemben a 2016-os kevesebb mint 40 százalékkal.



A búza ára az elmúlt hetekben kissé emelkedett, és a termelők további árnövekedést várnak. Ha ugyanis a szárazság tovább tart a nagyobb európai kukoricatermelő országokban, illetve Kanadában, akkor az közvetve árnövelő hatású lesz a búzapiacon is.



Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: a párizsi gabonatőzsde árai az egy évvel ezelőtti szintnél 10 százalékkal magasabbak, ennek nyomán a június elején jellemző, tonnánkénti 37-40 ezer forintos hazai búzaárak is nőttek, már 44-45 ezer forintos jegyzések is vannak. Az elmúlt időszak áremelkedése nyomán augusztusban emelni fogják a liszt árát a malmok, mintegy 5-10 százalékkal - jelentette ki a Gabonaszövetség feldolgozói tagozatát is vezető szakember.



A pékek egyelőre nem foglalkoznak a lehetséges áremelés kérdésével - válaszolták a lapnak a Magyar Pékszövetségnél.