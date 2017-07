Dömötör: meghaladta az 50 ezret a csok-igénylések száma

Emlékeztetett, a program elindítását az tette lehetővé, hogy a kormány a gazdaságpolitikában az elmúlt években saját utat választott. Különadók formájában a nemzetközi cégek profitjából vonta el és vonja el azt az összeget, amelyet odaad a gyermeket nevelő családoknak, a különadókból befolyt mintegy 500 milliárd forint jelentős része pedig otthonteremtésre megy - hangsúlyozta.



Dömötör Csaba hangsúlyozta: idén 211 milliárd , jövőre 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre a családok támogatására.



Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára rámutatott: a 2016. évi fordulatot követően 2017 első felében folytatódott a lakáspiac felívelése, az első hat hónapban 5004 lakás épült az országban, 46 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kormány az otthonteremtési programmal szavai szerint azt szeretné elérni, hogy minden családnak segítsen minőségi otthonhoz jutni, és a lakásépítések felfutása új lendületet adjon, erősítse a gazdasági növekedést. Hornung Ágnes kiemelte azt is, a családok számára a biztos lakhatás megteremtése, a saját otthon biztonságos hátteret teremt a gyermekvállaláshoz.



A kiadott építési engedélyek évek óta tartó emelkedése már az elkészült lakások számában is tükröződik, idén számuk a várakozások szerint eléri a 20 ezret, 2018-ban pedig a 30 ezret. A lakásépítések így a gazdaság teljesítményéhez idén 1 százalékkal, jövőre mintegy 1,5 százalékkal járulhatnak hozzá - mondta. Megemlítette, hogy a lakásépítések dinamikus felfutásához számottevően hozzájárultak a kormány intézkedései, így az otthonteremtési program bővítése, a lakásáfa 5 százalékra csökkentése, illetve az adó-visszatérítési támogatás bevezetése.



Hornung Ágnes rámutatott: a hatéves bérmegállapodás eredményeként megvalósuló béremelések is pozitív hatást gyakoroltak a lakáspiaci kereslet élénkülésére.



Újságírói kérdésre az NGM államtitkára elmondta: folyik a csok teljes körű felülvizsgálata, szakmai egyeztetések folynak arról, hogyan lehet a családpolitikai kedvezményt még inkább elérhetővé tenni, és mi szükséges ahhoz, hogy a csok továbbra is elláthassa gazdaságélénkítő szerepét. A szakmai vélemények összegzése után alakul majd ki az a reformcsomag, amelyről a kormány a későbbiekben dönthet - mondta.