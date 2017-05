Dől az EU-s pénz a pályázókhoz

A 2014-2020-as uniós ciklus során eddig 521 felhívást jelentetett meg a kormány 9311 milliárd forint összértékben, ezekre pedig több mint 133 ezer pályázat érkezett be, összesen 10 622 milliárd forintnyi támogatói kérelemmel - írta szerdai lapszámában a Világgazdaság a Miniszterelnökség adataira hivatkozva.



Az önkormányzatok és a cégek által beadott pályázatok közül csaknem 45 ezer már megkapta az irányító hatóság támogatását 5675 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy a teljes hétéves ciklus eredeti, 8921 milliárd forintos keretének 63,6 százalékáról már döntöttek.



Közel 42 ezer esetben már a támogatói szerződést is aláírták 4897 milliárd forintnyi pénz kifizetésére. A győztes pályázók közül 33 611-nek már ki is utaltak összesen 2138 milliárd forint elnyert uniós forrást - olvasható a Világgazdaságban.