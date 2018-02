Dinamikusan fejlődik az építőipar

Az építőipar dinamikus növekedését egyszerre több tényező is befolyásolja - mondta Pomázi Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait kommentálva.



A KSH hétfőn kiadott jelentése szerint az építőipari termelés volumene tavaly 29,6 százalékkal haladta meg a 2016. évi alacsony bázist, amikor 18,8 százalékkal visszaesett az előző évihez képest. Pomázi Gyula kiemelte, hogy a bővülésben fontos szerepe van a családi otthonteremtési kedvezménynek (csok), az új építésű lakásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó (áfa) 5 százalékos értékének, valamint a bizalmi index javulásának is. Utóbbi összefügg az általános gazdasági helyzettel, és ezen keresztül jelentősen rányomja a bélyegét az egész ágazatra, illetve a mögötte húzódó építőanyag iparra is - tette hozzá.



Megjegyezte, hogy elindultak azok a beruházások is, amelyek az elmúlt 2-3 évben a kis- és középvállalkozásoknál, nagyvállalatoknál elmaradtak. A kapacitásbővítő beruházásoknál sok olyan jellegű építmény és építményhez kapcsolódó egyéb más építőipari munkákat kívánó fejlesztést valósítanak meg, amely jelentősen dinamizálta az építőanyag piacot.