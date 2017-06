Demonstrációra készülnek a Tesco dolgozói

Gyűjtik a szakszervezetek a dolgozók aláírásait a Tescónál, mert nem tudtak megegyezni a cégvezetéssel a béremelésről. Ma újabb egyeztetést folytattak erről és mivel nem közeledtek egymáshoz a felek álláspontjai, a munkavállalók demonstrációra készülnek. Erről Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke számolt be a Kisalföldnek a délutáni ülés után.



– A tavalyi jelentős béremelését idén nem akarja folytatni a Tesco. Júliustól növelné ugyan a fizetéseket, de csak alig és ez nem is érintene mindenkit. Tesz gesztusokat egy-egy poszton dolgozóknak, de mindez kevés. Összecsúsztak a bérek és szerintünk azért is szükség lenne az észrevehető béremelésre, mert a dolgozók kiadásainak idei növekedése miatt visszalépést jelent nekik a mostani tescós bérszínvonal a tavalyihoz képest. Azért sem értjük a cég álláspontját, mert csak akkor tudná növelni a forgalmát, ha elegendő munkavállaló lenne az üzletlánc boltjaiban. Jelenleg azonban nagy a munkaerőhiány és ennek megváltoztatásához is szükség lenne a bérnövelésre – mondta el az elnök és hozzátette: eldöntötték, mindenképp demonstrációt szerveznek. Valószínűleg a jövő hónap elején egy fővárosi üzlet előtt tartják meg, ennek részleteiről később adnak tájékoztatást a sajtónak.



A dolgozók körében eddig összegyűjtött aláírások alapján arra számítanak a szakszervezetek, hogy a Tesco több mint tizenhatezer aktív magyarországi alkalmazottja közül hat-hétezer csatlakozik a tüntetéshez. Ha azután sem vezetnek eredményre az újabb konzultációk, akkor lehet csak szó munkalassításról és sztrájkról, de ezekre is felkészülnek, tudtuk meg Sáling Józseftől. Ez a béralku régiónkban mintegy ezerötszáz családot érint, ennyien dolgoznak ugyanis az áruházláncnál.