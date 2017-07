Csúcson járt a Budapesti Értéktőzsde júniusban

A tájékoztató szerint júniusban 237,6 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket a részvénypiacon, ami némileg elmarad a májusi értéktől (255,7 milliárd forint), viszont jelentősen meghaladja a tavalyi év hasonló időszakában mért értéket (204,7 milliárd forint).



A napi átlagforgalom a júniusi 30 kereskedési napon 11,3 milliárd forint volt, ami közel azonos az előző havival (11,6 milliárd), de meghaladja a tavalyi azonos időszak értékét (9,3 milliárd).



A BUX június 20-án a 36 ezer pontos határt ideiglenesen átlépve 35 990 ponton zárt. A tőzsdeindex azóta is tartósan 35 ezer pont felett tudott maradni, a hónapot végül 35 205 ponton zárta.



A részvénypiac duplikált forgalma 475 milliárd forint volt. A szolgáltatók rangsorát vezető Concorde Értékpapír Zrt. 130,8 milliárd forintos forgalmat ért el, a második Wood & Company Financial Services a.s 125,4 milliárdot, a harmadik Erste Befektetési Zrt. 58,3 milliárd forintot.



A vezető részvények közül az OTP részvényei kiemelkedtek a mezőnyből, miután a bankpapír árfolyama 5,8 százalékot emelkedett júniusban, melyet a Magyar Telekom követett 3,3 százalékkal. A Richter ugyan történelmi csúcsot döntött 7296 forintos árfolyamon, azonban némi korrekciót követően 0,8 százalékos emelkedéssel zárta a júniust, míg a Mol 4,9 százalékos eséssel zárta a hónapot.



A kisebb részvények között a Prémium kategóriában a Graphisoft Park SE volt a hónap nyertese 8,7 százalékos emelkedéssel, melyet a Rába (7,1 százalék) és a CIG Pannónia (4,3 százalék) követett - összegezte a BÉT.