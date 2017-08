Csökkent az arany iránti kereslet az első félévben

A világ 2003,8 tonnára rúgó aranykereslete 2017 első felében 14 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakinál, ezt fedezte a 2100 tonnát közelítő kínálat, annak ellenére, hogy ez több mint tíz százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól az Arany Világtanács legfrissebb adatai alapján - közölte az árupiaci befektetésekkel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. az MTI-vel.Az arany 2017 első félév végi unciánkénti 1242,3 dolláros ára közel 8 százalékkal haladta meg az idei január elejeit, ugyanakkor 8 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál (1 uncia=31,1035 gramm). Az utóbbi napokban az arany 1280 dolláros unciánkénti áron cserélt gazdát. A kereslet zuhanását alapvetően az okozta, hogy a tőzsdén jegyzett aranyba fektető alapok - ismertebb angol rövidítésükön etf-ek - az első hat hónapban 2016 első feléhez képest több mint 70 százalékkal kevesebb, összesen 168 tonna sárga nemesfémet vásároltak. Juhász Gergely, a Conclude vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy a központi bankok aranyvételi kedve is mérséklődött, tartalékaikat 177 tonnával gyarapították, ami 4 százalékkal kevesebb mint egy éve.

Elsősorban Törökország volt aktív a vásárlásban, amelynek aranykészletei az 1980-as évek óta először emelkedtek, köszönhetően annak, hogy gazdasága növekedési pályára állt. Aranyrudakból és -érmékből is többet vettek a törökök, és India is növelte vásárlásait a 2016 első hat havihoz képest. India 11 százalékkal többet, 532 tonnát vásárolt ebből a két tételből. India lakosságának köszönhető az is, hogy az ékszerkereslet is erős volt, a szubkontinensnyi állam 33 százalékkal több, 225 tonna sárga nemesfémet igényelt 2017 első felében, az elmúlt év azonos időszakához képest - közölte a vezérigazgató.Juhász Gergely arról is beszámolt, hogy az elektronikai eszközöket gyártók már az egymást követő harmadik negyedévben több aranyat vásároltak. Különösen a vezeték nélküli és LED technológiákhoz, ugyanakkor az új okostelefonok memória chipjeinek az előállításához is több aranyra volt szükség.A kitermelés mindössze 3 tonnával volt kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, a bányatársaságok 791 tonnát hoztak a felszínre. A Conclude Befektetési Zrt. a fizikai arany, ezüst és más nemesfémek magyarországi forgalmazásának meghatározó szereplője, a befektetési aranypiac árjegyzője.