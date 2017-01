Csökkent a villanyszámlával tartozók száma

A fejlesztési tárca adatai szerint a rezsicsökkenés miatt 2012 és 2016 között a földgáz-, a villany- és a távhőszámla-tartozások 48 százalékkal csökkentek, a szolgáltatásokat is kevesebb fogyasztónál kapcsolták ki.



A villamosenergiáért 2016. január elsején 1,08 millió felhasználó tartozott, novemberre azonban már csak 976 ezernek volt hátraléka. A lejárt tartozások a tíz hónap alatt 26,9 milliárd forintról 25,3 milliárd forintra csökkentek - ismertette a lap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adataira hivatkozva.



A földgázszámlával viszont jóval többen tartoztak 2016 novemberében, mint a tavalyi év elején. Az adósok száma tavaly 454 ezerről 554 ezerre nőtt. Közben ebből 167 ezer fogyasztó a Trigáztól a Főgázhoz került, ám ezek tartozását még a Trigáz hajtja be.



Tavaly novemberben a villany 21 ezer 700 szolgáltatási helyen, a földgáz 77 ezer 800 helyen, a távhő pedig 6400 helyen volt kikapcsolva, ám utóbbinál ez zömmel csak a melegvíz-szolgáltatás elzárását jelentette, a fűtés maradt. Az adatok nem csak a tartozás miatti, hanem a fogyasztó által kért kikapcsolásokat is magukban foglalják.



A rezsicsökkentés az elmúlt években átlagosan 25 százalékkal szorította vissza a gáz, az áram és a távhő árát, egy átlagos háztartás évente 110 ezer forintot takarított meg. Az Európai Unióban jelenleg Magyarországon a harmadik legalacsonyabb az áram ára, és a második legalacsonyabb a földgázé - idézte a lap a fejlesztési tárcát.