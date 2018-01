Csökkenhet a gyógyászati segédeszközök áfája

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és partnerszervezetei egyeztetést kezdeményeztek a témában, és ezen több kormányzati szereplő is részt vett. A kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy a gyógyszerekhez hasonlóan a támogatott segédeszközök áfája is 5 százalék legyen a jelenlegi 27 százalék helyett.



Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a lap megkeresésére azt mondta: ahhoz, hogy már 2019-től mérsékeljék a forgalmi adót, már a jövő évi költségvetési tervezés előtt, vagyis néhány hónapon belül meg kell születnie a megegyezésnek.



Kósa Ádám, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke arra mutatott rá, hogy összességében a költségvetési bevételeket egy ilyen szintű áfacsökkenés jóval kisebb mértékben érinti, mint egy-egy élelmiszer esetében, amire ugyanakkor az elmúlt időszakban többször is volt példa.



Magyarországon több mint egymillió ember használ valamilyen gyógyászati segédeszközt, például kerekesszéket, hallókészüléket, gyógycipőt - emlékeztetett a Magyar Idők. Az érintettek többsége alacsony jövedelmű nyugdíjas vagy fogyatékossággal élő ember, akik a jövedelmük jelentős részét egészségügyi kiadásokra, így a gyógyeszközök megvásárlására fordítják.