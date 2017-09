Csődvédelmet kért a Rubik-kocka-utánzatot forgalmazó legnagyobb amerikai játékáruházlánc

A New Jersey-ben bejegyzett, 1957-ben alapított cég az amerikai csődbíróságtól kért csődvédelmet, kanadai leányvállalata pedig az ottanitól. A játékárusító boltnagyhatalmat az online kereskedés elterjedése és a diszkonthálózatok kényszerítették térdre.

A csődvédelem alatt a játékáruházlánc átalakítja 5 milliárd dolláros hosszú lejáratú adósságának egy részét, és javítja működési tevékenységét, amihez a már meglévő hitelezői és mások összesen 3 milliárd dollárral járulnak hozzá. Augusztus végén a Rubik-kockát gyártó londoni Rubik's Brand Ltd a "világ legkeresettebb kirakós játékát utánzó" Quick Cube értékesítésének leállítását követelve perelte be az ohiói Duncan Toys céget és játékot forgalmazó Toys "R" Us céget.