Csődbe ment a Green Holidays: az iroda állítja, nem felelős a kialakult helyzetért - FOTÓK A HELYSZÍNRŐL

Az irreálisan olcsó utak veszélyeire figyelmeztet a MUISZ



Az irreálisan olcsó utazások lefoglalásának veszélyeire figyelmeztet a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ), mondván, a vasárnap csődbe ment Green Holidays utazási iroda is érvényesített ilyen akciókat. Az iroda nem tagja a MUISZ-nak.



Bakó Balázs, a MUISZ Marketing és Kommunikációs Bizottságának tagja hétfőn az MTI megkeresésére nyilatkozva példaként említette, hogy a Green Holidays egyhetes törökországi ötcsillagos szállodába hirdetett repülős utat egy balatoni négycsillagos szálloda hároméjszakás félpanziós áráért. Extrém akciókban előfordult az is, hogy a repülőtéri illetéket elengedték - tette hozzá.



A hasonló, mélyen az önköltségi ár alatti részvételi díjú és több héttel vagy hónappal az utazás előtt kínált utak gyanúsak lehetnek - mutatott rá.



A MUISZ emlékeztet: több online hírportál bevonásával már januárban, valamint a saját honlapján is felhívta a figyelmet a "Black Friday" jellegű - az utakat gyakran hosszabb idővel az utazás előtt, jóval a piaci ár alatti részvételi díjért hirdető és értékesítő akciók veszélyeire.



Javasolták, hogy az utasok minden esetben a befizetés előtt győződjenek meg arról, hogy ki az utazás tényleges szervezője, és milyen általános szerződési feltételek alapján nyújtják a szolgáltatást. Ha a szerződés egyelemű szolgáltatásokra vonatkozik - például csak szállás vagy 24 órát meg nem haladó - szállást nem tartalmazó - utazási csomagra (repülőjegy és transzfer), abban az esetben hiába rendelkezik a szervezőiroda megfelelő engedéllyel és vagyoni biztosítékkal, a vagyoni biztosíték nem vonatkozik az érintett utazási szerződésre - jelezték.



Bakó Balázs kiemelte: az utazásszervezést európai uniós jogszabályok és hazai kormányrendeletek szabályozzák, és nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az utazásszervező irodákra. Az utazásszervezői tevékenység megkezdéséhez vagyoni biztosíték vagy ezt fedező biztosítás szükséges, amely pontosan az ilyen sajnálatos esetekben az utasok védelmére szolgál.



Felhívta a figyelmet, hogy a vagyoni biztosíték kizárólag három célra használható fel: az utasok hazahozatalára, a kényszerű kint tartózkodás finanszírozására és a befizetett részvételi díjak visszatérítésére.



A MÚISZ információi szerint a Green Holidays 500 millió forintos vagyoni biztosítékkal rendelkezett, de jelenleg még nem tudható, hogy ez elegendő lesz-e a teljes kártalanításra. Ezt csak a kárigények beérkezése után tudja a biztosító véglegesen megerősíteni - jegyezte meg Bakó Balázs.





"Az utazásszervező tevékenységét felfüggesztő GREEN HOLIDAYS Kft. (1016 Budapest, Mihály utca 3/B. tetőtér 7.) az UNIQA Biztosító Zrt-vel kötött Utazási vállalkozók kezesi biztosítása elnevezésű szerződést. Az utóbbi szerződés alapján, az abban foglalt feltételek szerint a biztosító vállalta az utazási vállalkozót terhelő bizonyos intézkedések megtételét, így többek között gondoskodik az utazási iroda külföldön rekedt utasainak hazaszállításáról, illetve szükség esetén a szállásdíjak kiegyenlítéséről, valamint a már megfizetett előleg, vagy részvételi díj visszafizetéséről.



A biztosítási szerződés feltételei alapján Társaságunk az utasokkal szemben 500 millió forint erejéig vállalta, hogy teljesíti azon fizetési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat a külföldre történő utazásszervezéssel összefüggésben az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet alapján terhelik.



A fenti helyzet okán Társaságunk a bejelentést követően azonnal intézkedésbe kezdett. Kollégáinkkal együtt az éjszakát is beleértve folyamatosan azon dolgoztunk és dolgozunk, hogy a kialakult problémát a lehető leggyorsabban és ügyfeleink számára rugalmas módon, minél előbb hatékonyan kezelni tudjuk. A mielőbbi kárenyhítés érdekében már felvettük a kapcsolatot további partnerirodákkal is, annak érdekében, hogy első prioritásként a külföldön ragadt ügyfelek az általuk lefoglalt szolgáltatáshoz hasonló feltételek mellett tudják eltölteni az eredetileg befizetett üdülést, ill. hazaszállításuk zökkenőmentesen megoldott legyen. Ezzel párhuzamosan kiemelten kezeljük azon ügyfelek helyzetét is, akiknek már befizetett utazásuk van a GREEN HOLIDAYS Kft.-nél.



A leírtaknak megfelelően tehát az UNIQA Biztosító a biztosítási feltételek szerint 500 millió forint értékhatárig vállalja az utasok hazaszállításával és kényszerű tartózkodásával felmerült költségeknek a vonatkozó Kormányrendelet szerinti megfizetését. Az UNIQA Igazgatósága a tegnapi éjszaka folyamán rendelkezésre bocsátott minden eszközt és erőforrást ahhoz, hogy a helyzetet a lehető leggyorsabban, az operatív területen dolgozó kollegák megoldják.



Az érintett károsult utasok jelentős része szerdán érkezne haza. Esetükben az ésszerű, hogy szerdáig megszervezzük a hazajutásukat, így az addig kint töltött időre vonatkozó szállásköltség egyéni kifizetése terheli őket, amit a biztosító majd visszafizet.



A hazautazás pontos részleteiről a holnapi napon fogunk tudni részletes tájékoztatást adni a honlapunkon keresztül. Ehhez még szükségünk van a részletes utas listára az utazás szervezőitől, mely egyelőre még nem áll rendelkezésünkre.



Kérjük ügyfeleinket, hogy figyeljék weboldalunkat (http://www.uniqa.hu/greentajekoztato), ahol folyamatosan frissítjük a szükséges információkat!



Azon ügyfeleinket pedig, akiknek lefoglalt és befizetett utazása van, azonban még nem utaztak el kérjük, hogy jelentsék kárigényüket a 4839597 kötvényszám feltüntetésével az info@uniqa.hu e-mail címen.



A kárbejelentéshez az alábbiakat szükséges csatolni:

a befizetési bizonylatokat

a kitöltött kárbejelentőt http://www.uniqa.hu/documents/20182/48206/Vagyonk%C3%A1r+bejelent%C5%91/26035193-ae98-4437-83aa-c6b2c4ac11b6

az utazási szerződést

Kérjük a tárgyban a „Green Holidays" feltüntetését.



Mind személyes mind pedig telefonos ügyfélszolgálatunkat megerősítettük, kollégáink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére.



A külföldön rekedt utasok számára Biztosítónk az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon nyújt tájékoztatást és szükség szerint nyújt segítséget.:



+36 80 2999 99



Már 2016-ban is problémák voltak a Green Travel körül



Tavaly a Green Travel honlapján megjelent közleményében tájékoztatta utasait és partnereit, hogy október 31-én megszüntette tevékenységét, és minden tartozását rendezni fogja december 6-ig. Akkor Göktas Merdol tulajdonos-ügyvezető úgy reagált, hogy a társaság nem ment csődbe, és nem is fog megszűnni.



Lépésüket azzal indokolta, hogy a magyar jogszabályok szerint minden év október 31-ig az utazásszervezőknek az előző három év legmagasabb vagyoni biztosítékát kell igazolniuk az MKEH felé ahhoz, hogy a következő évben folytathassák kiutaztató tevékenységüket, ez esetükben – a 2016-re jelentett összeg után – ismét 1 milliárd 650 millió forint lett volna, amit viszont nem kívántak vállalni 2017-re, tekintve, hogy a 2016-os szezon messze nem a terveik szerint alakult. Az európai terrortámadások eleve visszavetették a foglalási kedvet, amit a törökországi politikai helyzet, a robbantások és a puccskísérlet tovább súlyosbított. Mindazonáltal a Greennek így is sikerült idén közel 14 ezer főt Törökországba utaztatnia.



Mivel a magyar szabályozás nem teszi lehetővé a vagyoni biztosíték csökkentését, ezért úgy döntöttek, hogy a Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft. helyett a kiutaztatást a 2011 óta létező Green Holidays Kft. viszi tovább.



A Green Holidays nem felelős a törökországi események kialakulásáért - közölte a vasárnap csődbe ment társaság a honlapján hétfőn; a tájékoztatás szerint a cég török partnere, az Akdem Turizm a hétvégén érkező utasokat visszaigazolta, ennek ellenére a megrendelt szolgáltatásokat nem biztosította, holott előre ki lett fizetve azoknak az irodára eső része.A Green Holidays Kft. közleménye szerint a török partnercég az irodát írásban nem tájékoztatta, szerződést nem bontott, így csak a vasárnapi gép érkezése után értesültek a kialakult helyzetről. Hozzátették: megtették a feljelentést az illetékes hatóságoknál.Hangsúlyozzák, hogy a tulajdonos abszolút jóhiszeműen járt el, és ezért vállalja a felelősséget. "Azért, hogy a török partner az utasokat ilyen helyzetbe hozta, nem minket terhel a felelősség" - szögezték le.A Green Holidays Kft. vasárnap már felvette a kapcsolatot a konzulátussal és az Uniqa biztosítóval, bejelentését megtette a Budapest Főváros Kormányhivatalánál. A Green Holidays Kft. vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el. A Green Holidays honlapján vasárnap este azt közölte, hogy a társaság vagyoni biztosítékát az Uniqa Biztosító Zrt. szolgáltatja, a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik.A Green Holidays Kft. a nyilvános cégadatok szerint 50,5 millió forint értékben végzett utazásközvetítési tevékenységet tavaly, adózott eredménye 406 ezer forint volt.Megkezdődött a vasárnap csődöt jelentett Green Holidays Kft. törökországi Antalyában rekedt utasainak kártalanítása - mondta Vereczki András, az Uniqa biztosító lakossági és kárrendezési területért felelős vezetője az MTI érdeklődésére hétfőn. A kormányhivatal vizsgálatot indított az utazási irodánál.Hozzátette: a kárrendezés elindulásához szükséges határozatot a kormányhivatal kiadta. Megjegyezte ugyanakkor, hogy már a határozat megjelenése előtt is próbáltak segíteni, az utasok átvételéről a Neckermann irodával is egyeztettek.Tájékoztatása szerint a kárrendezés első része a külföldön lévő utasok hazahozatala, több légitársaság válaszára még várnak. A másik része a befizetett utakra vonatkozó iratok begyűjtése azoktól, akik még nem utaztak el, ezeket egy hónapon belül összesítik. Akkor meg tudják állapítani, hogy mi fér bele a kárrendezésbe a benyújtott igényekből.Közölte: a biztosító szolgáltatása arra vonatkozik, hogy a kényszerű kinn tartózkodás és hazautazás költségét fedezik, illetve a meghiúsult utazás számlával igazolt költségét részben vagy egészben megtérítik. Mindezt az Uniqa Biztosító által vállalt limiten belül, az utazási irodának 500 millió forintos fedezete volt.Elmondta: közel ezer utast érint jelen pillanatban a Green Holidays csődje, az utasok 99 százaléka Törökországban tartózkodik. Ezen kívül vannak további károsultak is, akiknek befizetett útjuk van az irodánál, de még nem utaztak el.Annak a 370 utasnak a helyzete a legnehezebb, akik szombaton és vasárnap utaztak el, nekik csak az ideiglenes elhelyezésük megoldott.Kitért arra, hogy a Green Holidays Kft.-vel folyamatosan egyeztettek, a kezdetektől segítik a helyzet megoldását. A Törökországban rekedt utasoknak azt javasolta, hogy fogadják el az utazásszervező által kínált hazautazási lehetőséget.Keszthelyi Nikoletta, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten egy más témában tartott sajtótájékoztatón elmondta: hatósági eljárás indult azzal kapcsolatban, hogy minél előbb kiderüljön, megtévesztő módon járt-e el az utazási iroda az utasaival szemben. A kormányhivatal munkatársai hétfő reggel vizsgálatot tartottak az utazási iroda székhelyén. Hozzátette: az érintett megkárosított utasoknak lehetőségük van, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a békéltető testülethez forduljanak.Kara Ákos (NFM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár ugyanezen a sajtótájékoztatón azt mondta: az utazási irodákra vonatkozó garanciális szabályokat lehet és kell erősíteni.A Green Holidays Kft. a nyilvános cégadatok szerint 50,5 millió forint értékben végzett utazásközvetítési tevékenységet tavaly, adózott eredménye 406 ezer forint volt. Kapcsolt vállalkozásai a Green Travel, a Green Air, az M&L Kft., Orange Tours, és a Green Cars.A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) információi szerint- mondta Horváth Péter, a szövetség utasbiztosítási tagozatának elnöke az M1 aktuális csatornán hétfőn.Hangúlyozta, a vagyoni biztosíték kizárólag három célra használható fel, az utasok hazahozatalára, a kényszerű kinttartózkodás finanszírozására és a befizetett részvételi díjak visszatérítésére, más ebből nem finanszírozható.azok közül, akik a Green Holidays utazási iroda csődje miatt szállás nélkül maradtak a törökországi Antalyában - mondta Kiss Gábor ankarai magyar nagykövet az M1 aktuális csatornán hétfő reggel.A nagykövet elmondta,. Vannak, akik ma reggel már elhagyták a szállodát és útban vannak a repülőtérre, hogy hazamenjenek - mondta.Kiss Gábor mindenkinek azt ajánlja, hogy, akiknek pedig utasbiztosításuk is van, azok is kezdjék el az ügyintézést.Az ankarai nagykövetség négy munkatársa - köztük három konzul - már vasárnap este a helyszínre ment, hogy segítsen a magyaroknak.A társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el.A családjával egy törökországi szállodában várakozó utas, Novák Zsuzsanna az MTI-nek elmondta, 10 óra után landoltak Antalyában, de a reptéren senki nem várta őket, az utazási iroda a telefont sem vette fel. A szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt. A társaság kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges intézkedésekről - a vagyoni biztosíték terhére - a kormányhivatal intézkedik a biztosítóval együttműködve. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik, amelyet az info@uniqa.hu címen jelenthetnek be. A csoportot az egyik hoppon maradt utas hozta létre azzal a céllal, hogy a többi károsulttal információt tudjanak cserélni a kárenyhítés menetéről, a biztosítók és irodáktól kapott tájékoztatásokról.A csoport egyik tagja, aki két nap múlva utazott volna, arról számol be, hogy a kialakult helyzetnek már egy hete voltak furcsak előjelei. Barátai egy hete utaztak, de nem volt meg a szállásuk, végül egy háromcsillagos hotelbe mentek át, ahol három napig sem ételt, sem italt nem kaptak, így egy másik hotelbe jártak át enni.Olyan beszámolót is olvasni, amiben arról ír a károsult, hogy ők délben indultak volna, közel félmillió forintjuk van a nyaralásban, és teljesen bizonytalan, mikor kapják vissza az összeget.

Az ankarai magyar nagykövetség munkatársai már a helyszínen vannak, hogy segítsenek a törökországi Antalyában a Green Holidays utazási iroda csődje miatt szállás nélkül maradt, mintegy 180 magyarnak

- mondta az ankarai magyar nagykövet az M1 aktuális csatorna vasárnap esti híradójában.Kiss Gábor ismertette, kora délután érkeztek az első segélykérő hívások, hogy az Antalyába érkezett magyarok csoportjáért senki nem ment ki a repülőtérre. Néhány órás várakozás után az utazási iroda török partnere buszokat küldött értük és elvitték őket a szállodákba.

A nagykövetség négy munkatársa - köztük három konzul - már a helyszínen segít a magyaroknak, hogy estére mindenkinek legyen szállása és kapjanak ételt is - fejtette ki a nagykövet.

