Csak az ára miatt van, hogy alig eszünk halat?

A lap pénteki száma szerint a magyarok alig öt-hat kiló halat esznek évente átlagosan, és ezzel az ország a lista végén kullog Európában. Ráadásul ennek a mennyiségnek nagyjából a fele import tengeri hal, halkészítmény. A Magyarországon megtermelt 12-13 ezer tonna ponty nagy része karácsonykor kerül a fazékba, tepsibe. Ezenkívül mintegy 3-3,5 ezer tonna busa, amur, európai szürke harcsa, süllő, valamint akvakultúrában, vagyis nem halastóban, hanem zárt rendszerben nevelt afrikai harcsa, pisztráng, tokféle színesíti a választékot.



A lapban megjelent lista szerint a harcsaszelet 4800 forintba, a harcsafilé 5200, a lazacszelet 6400, a lazacfilé 6800, a fogasfilé 5000, a pontyszelet 1900, a pontyfilé 2000 forintba kerül.



A szóvivő szerint nőhet a halfogyasztás, ha 2018-ban az édesvízi halak áfáját, hasonlóan a sertés-, illetve a baromfihúshoz, 27 százalékról 5 százalékra mérsékli a kormányzat. Ezzel az ágazat is tisztulhat, hiszen

5 százalékért már nem érdemes kockáztatni, a fekete- és szürkegazdaság elveszíti versenyelőnyét a legálisan működő vállalkozásokkal szemben. A kedvezőbb adózás visszaszoríthatja az importot is, hiszen már a külföldről behozott, főleg tengeri hal is veszít árelőnyéből. A fogyasztó a 22 százalékos áfacsökkentésből átlagosan 10-17 százalékkal alacsonyabb áron juthat majd halhoz.