Budapest és Magyarország egyre népszerűbb úti cél, most kezdi elfoglalni azt a helyét a nemzetközi turisztikai piacon, ahová kerülnie kell - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) alelnöke szombaton az M1 aktuális csatornán.



Flesch Tamás hangsúlyozta, a kelet-közép-európai régióban Budapestnek fontos szerepet kell betöltenie Prágát és Bécset utolérve.



Közlése szerint a tavalyi rekordév volt a magyar turizmusban, nagyrészt a kiemelt sportesemények miatt, és az eddigi adatok alapján az idei év a tavalyinál is jobb lehet, noha nem lesz a 2017-eshez hasonló sportesemény.



Kiemelte: az idei év azért különleges, mert kilenc hosszú hétvége lesz, ami rekordnak számít.



Az első két hónap adatai alapján látszik, hogy a vendégek több éjszakát töltenek el a szálláshelyeken - ismertette, hozzátéve: a régiók között Hévíz, Hajdúszoboszló, Eger és környéke változatlanul a legnépszerűbb, de egyre több új régió is csatlakozik.



A szobák bruttó átlagára nem változott jelentősen egy év alatt, nem kell sokkal többet fizetni az idén, de az árak alakulása függ az időszaktól - magyarázta.



Flesch Tamás szólt arról, hogy a szállodák kihasználtsága Budapesten és vidéken egyaránt erőteljesen nőtt, különösen pozitívnak nevezte a fővárosban a belföldi vendégek számának növekedését január-februárban.



Kitért arra, hogy a 20 ezer meglévő szállodai szoba két éven belül 15 százalékkal növekedhet Budapesten a folyamatban lévő szállodaberuházások eredményeként. Ezt a bővülést azért is fontosnak nevezte, mivel minőségi szálláshelyek jönnek létre, amelyekre igény van.