Biztosított a gázellátás a fűtési időszak végéig

A lakossági földgázellátás a fűtési időszak végéig biztosított, ellentétben a félrevezető adatokat tartalmazó és felelőtlenül riogató, napokban nyilvánosságot kapott állításokkal - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szerdán az MTI-vel.



Az energiahivatal szerdai közleménye szerint a lakossági földgázellátás zavartalanságát külön jogszabály biztosítja megfelelő nagyságú készletezési szint kötelező betárolásának előírásával. A gáztárolók feltöltése kereskedelmi feladat, a napi kitárolás az érintett egyetemes szolgáltató ütemezése szerint történik.



A MEKH ismertette, hogy az uniós jogszabályoknak megfelelő magyar gázpiacon a túlnyomórészt lakossági ellátáson, vagyis az egyetemes szolgáltatási körön kívül, a szabadpiacon ellátott felhasználók számára szükséges földgáz betárolása és a szükséges tárolt gáz mennyiségének meghatározása gázkereskedelmi engedéllyel rendelkező cégek saját üzleti döntése. Mivel a kitárolási időszak jellemzően március végéig terjed, ezért a kereskedelmi szereplők számára indokolatlan felesleges készletet fenntartani, amely jelentős többletköltséget okozna a rendszerhasználók számára.



Kiemelték, hogy a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló rendelet tavaly október 31-től 1200 millió köbméterben határozza meg a biztonsági készlet mértékét.



Kitértek arra is, hogy a gázimport a megállapodásoknak megfelelően zajlik. Az ország téli földgázellátását nemcsak a tárolói készletek biztosítják, hanem a magyar kitermelés is. Az ellátásbiztonság érdekében a MEKH továbbra is folyamatosan figyeli a gáztárolásért felelős piaci szereplők tevékenységét, a magyar földgáztárolók töltöttségét és a rendszerek karbantartását.



A Demokratikus Koalíció (DK)) szóvivője keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy itt van az igazi tél, a "méregdrágán megvásárolt" gáztározókban viszont alig van tartalék gáz. Gréczy Zsolt a tájékoztatón kifejtette, hogy az energiahivatal adatai szerint a gáztározókban 2,5 milliárd köbméternyi tartalék van, de az európai készleteket számon tartó nemzetközi adatbázis szerint ez az adat hamis, mert a magyar tározókban csak 2,3 milliárd köbméter gáz van. Mint fogalmazott, ebből 1,2 milliárd köbméter biztonsági tartalék, amelyhez csak vészhelyzet esetén lehet hozzányúlni, ezért a politikus úgy vélte, hogy a valóban felhasználható mennyiség 1,1 milliárd köbméter, amely körülbelül 15 napra elegendő az ország számára.