Bezárulnak a kiskapuk: októbertől minden külföldi magyar bankszámlát látni fog a NAV

Szeptember 30-tól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rálát az eddig eltitkolt külföldi bankszámlák egyenlegére is, októbertől 59, jövőre várhatóan több mint 70 országból érkezhet információ a magyar számlatulajdonosokról a NAV-hoz - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden az MTI-vel.



A tárca közleménye kitér arra: az adóhivatal 2017. június 30-ig adott lehetőséget arra, hogy ne a revizorok tárják fel egy ellenőrzéskor a külföldi bankszámlán lévő vagy más módon eltitkolt jövedelmek után az adót, az államkasszába április 30-ig 880 millió forint érkezett.



Az NGM közleményében emlékeztetnek: amikor 2010-ben a kormány hivatalba lépett, virágzott az offshore-biznisz Magyarországon, a baloldali kormányzás és az offshore cégek világa szétbogozhatatlan módon fonódott össze. A polgári kormány volt az első, amely kötelezővé tette, hogy a közbeszerzésen induló cégeknek átláthatóknak kell lenniük.



Kiemelik: ma már mindenki számára nyilvános, hogy mely vállalatok indulnak közbeszerzéseken, és kik kapnak megbízásokat, valamint, hogy kik a tulajdonosaik. Hozzátették: ősztől az offshore-lovagokkal és más nemzetközi szintéren ténykedő adóelkerülőkkel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is eredményesen léphet fel - az OECD égisze alatt kidolgozott, a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló többoldalú megállapodásnak köszönhetően.



Az első információcserére 2017. szeptember 30-ig kerül sor az új, valamint a már meglévő, magas értékű egyéni számlák esetében.



Az adóhivatalnak 2017. szeptember 30-tól már rendelkezésére állnak a nagy értékű külföldi bankszámlák adatai is, amelyet az adóhivatal kockázatelemzői összevetnek a rendelkezésre álló egyéb adatokkal. Így könnyen kiszűrhetőek azok, akik a Magyarországon keletkezett adóköteles jövedelmük után nem fizették meg a közterheket. A NAV esetükben az eltitkolt adó mellett adóbírságot és a jegybanki alapkamat kétszeresére rúgó késedelmi pótlékot szabhat ki.



Idén június 30-ig az adóhivatal még biztosította, hogy az esetleges ellenőrzéssel járó következmények alól mentesüljenek az érintettek. Ezzel akkor élhettek, ha bizonyos külföldön szerzett (például kamat, osztalék, árfolyamnyereség, vagy vállalkozásból kivont) jövedelmük után 10 százalékos adót és önellenőrzési pótlékot fizettek.



A NAV által kijelölt bankok számlájára 2017. április 30-ig 8,8 milliárd forintot fizettek be, amelyből a pénzintézetek - anonim módon - utalták át a 10 százalékos adót, azaz április végéig 880 millió forintot. 2017. június 21-ig huszonöt bejelentés érkezett a vállalkozásban kedvezményesen legalább 10 százalékos részesedést szerző személyektől. Az összességében 741,5 millió forint névértékű tagi részesedések a Seychelle-szigeteken, Izraelben, Cipruson, Panamában, Belize-ben és az Egyesült Államokban bejegyzett cégekben vannak - olvasható az NGM közleményében.