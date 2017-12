Bevezetése óta ezermilliárd forintot fizettek a teherautók után az e-matricáért

A teherautók elektronikus útdíjfizetési rendszerének 2013-as bevezetése óta az e-matrica-bevétellel együtt az év végéig ezermilliárd forint folyik be ebből a forrásból a központi költségvetésbe - mondta a Világgazdaságnak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.



Börzsei Tibor a lap szerdai számában megjelent interjúban beszélt arról is, hogy gyakorlatilag minden útszakaszon tapasztalható forgalomnövekedés, az ország tranzitszerepéből adódóan ez a gyorsforgalmi szakaszokon jelenik meg a leginkább.



Az M0-son ma már annyi az autó, hogy lassan a kibővített kapacitását is meghaladja a forgalom - mondta.



Az e-matricás rendszerben a magyarok körében alig 0,2 százalék a jogosulatlan úthasználó, a külföldiek körében pedig másfél százalék.



Az e-matrica értékesítéséből bruttó 76 milliárd forint bevételt terveztek idén, ebből eddig 65,1 milliárd folyt be. Arra számítanak, hogy az év végéig 7-8 százalékkal meghaladja majd az egy évvel korábbi összeget - fejtette ki.