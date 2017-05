Belefulladunk majd a gabonába

Alacsony árakra kell felkészülniük a termelőknek

Az első negyedév végére az eddig erősödő gabonaárak stagnálásra és csökkenésbe váltottak. Nem is csoda! Egyre biztosabb, hogy idén megint rekordtermés várható búzából és kukoricából is.Mivel várhatóan a készletek is nőni fognak, mindez nem eredményezhet majd mást, mint vért, verejtéket és könnyeket, nagy versenyt a piacokért és valószínűleg csökkenő árakat - vélekedik Németh István, gabonapiaci elemző. Pedig az aktuális kiinduló pont sem túl magas, a Magro Gabonaindex (MGX) értéke 8300 pont környékén jár.

A többlet a búza esetében Oroszországból, Ausztráliából és Észak-Amerikából, míg a kukoricánál az USA-ból és Dél-Amerikából jöhet majd. Ezek közülkülönösen az orosz búza megjelenése érintheti majd érzékenyen a hazai termesztőket, bár a globális világpiaci hatások alól teljesen egyébként sem vonhatjuk ki magunkat akármi is a gabona eredete.A gabonafélék drágulásáról szólt az év eleje a világ vezető árutőzsdéin 2017-ben. Terménytől függően általában 3-5 százalékos emelkedéseket láthattunk. Ez a tendencia azonban februárra véget ért és a jegyzések stagnálni, sőt csökkenni kezdtek.A fordulat hátterében – elsősorban a búzánál - az áll, hogy a hetek előre haladtával, ahogy közeledünk az aratáshoz, úgy válik egyre biztosabbá, hogy idén megint rendkívül sok terményt takarítanak majd be. Legutóbb az ausztrál és argentin terméssel kapcsolatos várakozások javultak számottevően. Nagy és később még nagyobb lesz a kínálati nyomás. Ezt kezdi már most beárazni a piac. Nem sok jóval, hanem inkább nagy versennyel kecsegtet mindez a hazai termelők számára.Párizsban (Euronext) idén 2,5 százalékos pluszban jár a kukorica, de az utóbbi hetekre inkább a stabilitás volt jellemző, amit 172 euró környéki ár jellemez. Ezzel szemben a búza március elejéig drágult, onnan viszont a jegyzése erőteljesen lefelé vette az irányt és összességében 2 százalékkal olcsóbb, mint tavaly évé végén.Chicagóban (CME) az európainál jobban növekedtek az árak, de mind a kukorica, mind a búzapiac csökkenő pályán mozog február közepe óta. Ezzel együtt még mindig 3-5 százalékos pluszban járnak. A kukorica 143, a búza 156 USD fölött fejezte be az első negyedévet.Itthon idén többé-kevésbé korreláltak a prompt árak a külföldi árutőzsdék határidős jegyzéseivel. Láthattunk egy dráguló fázist, amit stagnálás követett, ám Magyarországon eddig elmaradt a visszaesés. Április elején 41-42 ezer forinton forgott a kukorica, 43-44 ezer forinton az étkezési- és 42 ezer forinton a takarmánybúza tonnánként. A Magro.hu fizikai piacán aktuálisan 42 300 Ft egy tonna kukorica ára.A hazai búza jó állapotban. A téli fagyok nem okoztak különösebb károkat. Ezzel együtt a mostani állapot alapján jó közepes termény várható, a kukoricát pedig még csak most kezdik majd vetni.További adatok megtekinthetők a gabona árinformációs rendszeren, a Magro Gabonaindexen