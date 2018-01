Befejeződött a takarékszövetkezetek egyesülése

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) pénteki MTI-nek küldött közleménye szerint: lezárult az a folyamat, amely során több mint 50 takarékszövetkezet egyesüléséből 12 regionális központú, tőkéjében erős, stabil és hatékonyan működő pénzintézet jött létre. A fúziókra alapvetően azért volt szükség, hogy a takarékok versenyképesebbé váljanak, egységes, korszerű, az adott régió bármely fiókjában igénybe vehető szolgáltatásokat tudjanak nyújtani ügyfeleik részére.



A 12 új takarékszövetkezeti régió határvonalait az ügyfelek igényeit, a lakosságszámot, a társadalmi, üzleti és pénzügyi szokásokat figyelembe véve, ezen kívül a közlekedési infrastruktúra adottságait, valamint a termelési láncok egy régióba szervezését szem előtt tartva a takarékok maguk alakították ki - írták.



A közlemény ismerteti, hogy Centrál néven 4 közép-magyarországi takarék egyesült: a hatvani Mátra Takarékszövetkezet, a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, valamint a füzesabonyi Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet olvadt be a Centrálba. A pénzintézet négy megyében szolgáltat: Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest.



3A Takarék néven öt Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szövetkezeti hitelintézet egyesítette erőit: a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet, a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint az Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet olvadt be a 3A Takarékszövetkezetbe.



Somogy és Zala megye két szövetkezeti hitelintézete egyesült, a Zala Takarékszövetkezet beolvadt az M7 Takarékszövetkezetbe.



Pest megyében pedig az Örkényi Takarékszövetkezet olvadt be a Pátria Takarékszövetkezetbe.