Bár egyre nagyobb területen van belvíz, jól fejlődnek a szántóföldi növények

A szakember szerint, amíg ötvenezer hektár alatt van a belvizes területek nagysága az országban, nincs gond, a probléma akkor kezdődik, ha eléri a százezer hektárt.

Bár egyre nagyobb területen van belvíz, egyelőre bizakodók a gazdálkodók, a szántóföldi növények jól fejlődnek, egy aszályos tavasz esetén pedig kapóra is jöhet, ha telítődik a talaj nedvességgel - írta Magyar Idők.Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke a lap szombati számában elmondta, a szántóföldeken nem jelent különösebb problémát a belvíz, ami elsősorban a mélyebb területeken alakul ki. Ugyanakkor, mivel a talaj nincs megfagyva, könnyen magába tudja szívni a nedvességet - tette hozzá.A belvíz még jól is jöhet a termelőknek, amennyiben tavasszal kevés csapadék lesz, egy aszályt is gond nélkül túlélhetnek a növények, köszönhetően annak, hogy télen a talaj telítődött nedvességgel - emelte ki.Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint az ültetvényeknek csak kis része belvizes, a gyümölcsöskertek többsége ugyanis dombon van. A növények nincsenek veszélyben, a munkálatokat azonban a legtöbb helyen hátráltatja a nedves talaj - mondta.Bár az enyhe időjárás miatt a metszést már el lehetne végezni, a gazdálkodók csak ott tudnak metszeni, ahol gyepesített az ültetvény - jegyezte meg a szakember, aki szerint a szántóföldeken termesztett zöldségféléknél egyelőre nem lehet megmondani, hogy a vetést hátráltatja-e majd a belvíz, egy hirtelen jött szeles időszak ugyanis gyorsan kiszáríthatja a talajt.