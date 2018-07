Baljós hírek érkeztek a Facebookról

A Facebook részvénye a csütörtöki kereskedésben közel húsz százalék árfolyamveszteséget szenvedett el. A legnagyobb napi veszteség 19,6 százalék volt 174,78 dollárra. A zárás előtt mintegy négy órával az árfolyam ennél kisebb, 18,13 százalék veszteséget mutatott 178,06 dolláron.



Ha a közel húsz százalékos veszteség a zárásra is megmarad, az 124 milliárd dollárral az amerikai értékpapírpiacok történetében a legnagyobb napi tőkeérték-veszteség lehet. Az így a semmibe elillanó 124 milliárd dollár közel négyszerese például a Twitter piaci tőkeértékének.



A Facebook elemzői várakozásoktól elmaradó forgalmi adatokat tett közzé negyedéves eredmény beszámolójában. A közösségi média platformnak ráadásul az aktív felhasználói száma is csökkent.



A republikánusokhoz közelállóként számon tartott Fox televízió kommentárja szerint Mark Zuckerberg "öt perc alatt veszített 16 milliárd dollárt a vagyonából", és a rendkívüli veszteség oka valószínűleg az, hogy elutasította a holokauszttagadó Facebook-bejegyzések törlését. A televízió értesülései szerint az egyik kisrészvényes még azt is felvetette, hogy Zuckerberget el kellene mozdítani elnök-vezérigazgatói posztjáról.



A Bloomberg hírügynökség elemzője ugyanakkor arra mutat rá, hogy a Wall Street szakemberei már korábban jelezték a Facebook hanyatlását, amely szerintük nem is állt meg a csütörtöki veszteségekkel. Brian Wieser elemző a Bloomberg televíziós adásának nyilatkozva azon véleményének adott hangot, hogy "a növekedés nem lehet végtelen", és a Facebookot korábban optimistán megítélő közgazdászok szerinte ezt a tényt figyelmen kívül hagyták. Wieser szerint problémák vannak a közösségi platform menedzsmentjével is.