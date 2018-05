Az Univer visszahívja a csirkehúsos brokkolifőzelék bébiételt

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján közzétett felhívás szerint az Univer felelős élelmiszergyártóként a NÉBIH országos felhívására vizsgálatot kezdeményezett a termékben használt fűszerkömény alkaloida tartalmára. A vizsgálat a köményben az elfogadható szintet meghaladó mértékben idegen növényből származó atropint mutatott ki.



Az összetevő által érintett késztermék vizsgálata folyamatban van. Amíg e vizsgálat igazolja, hogy a termék biztonsággal fogyasztható-e, az Univer azonnali hatállyal visszahívja a honlapon közzétett adatokból beazonosítható, 163 grammos kiszerelésű termékeket. Az Univer kéri az érintett fogyasztókat, hogy a már megvásárolt terméket ne fogyasszák el. Hozzáteszik, hogy a termék egyszeri, vagy rövid ideig tartó fogyasztása nem ártalmas az egészségre.



A tropán alkaloidok egyes növények toxikus hatású anyagai, melyek a növény minden részében, így a magjában is megtalálhatóak. Közismert képviselőjük az atropin, amelyet gyógyászati célra is felhasználnak, az élelmiszerekre vonatkozó elfogadható napi mennyiség legalább százszoros dózisában. Élelmiszerekbe, takarmányokba a növények betakarítása során, gyomnövényekből eredő szennyeződéssel juthatnak be. A tropán alkaloidok nagyobb mennyiségben a szervezetbe kerülve befolyásolják a központi- és a vegetatív idegrendszer működését. Szájszárazságot, pupillatágulást és egyéb idegrendszeri tüneteket okozhatnak.



A Nébih az elmúlt hónapokban többször is szennyezett fűszerköményt talált, és vont ki a forgalomból. A hivatal általánosságban javasolta, hogy a vizsgálatok befejezéséig a főzéshez - az őrölt kömény helyett - mindenki a szemes köménymagot részesítse előnyben, és felhasználás előtt azt is alaposan nézze át, nem tartalmaz-e szennyeződést.