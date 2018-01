Az új és újszerű lakásokat keresik a vevőjelöltek

Minden második vevőjelölt az új és az újszerű ingatlanokat keresi - olvasható a pénteki Magyar Nemzetben.



A lap az Otthontérkép.hu legújabb felmérésére hivatkozva arról ír, hogy a vásárlásra készülők 65 százaléka lakást keres, 30 százaléka házat, 2-2 százaléka nyaralót, telket, egy százalék pedig garázst.



Az ingatlanpiac további élénkülése arra enged következtetni, hogy a megkérdezettek 84 százaléka tervezi, hogy elköltözik abból az ingatlanból, melyben jelenleg él.



A tanulmány szerint továbbra is a tégla a legnépszerűbb építési alapanyag, keresettségi aránya 67 százalék, de egyre kedveltebb a panel, csaknem 15 százalékos részaránnyal.



Az OTP Ingaltanpont elemzését ismertetve a lap arról is ír, hogy egyre népszerűbbek a főváros pesti oldalának külső kerületei, és a kereslettel együtt növekednek az árak is.



A hirtelen fölkapottá váló Soroksáron tavaly az első kilenc hónapban 260 ezer forintos átlagos négyzetméterárat regisztráltak. Csepelen és Pesterzsébeten 270 ezer, Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán, Rákosmentén, Pestszentlőrincen, Pestszentimrén és Kispesten 300 ezer forint volt az átlagár. Újpest négyzetméterárai már jócskán elhagyták a 300 ezres határt, míg a XVI. kerületben a 400 ezret közelítik