Az MNB fogyasztóbarát lakáshitel minősítést vezet be

A jegybank csütörtöki, az MTI-nek eljuttatott közleményében ismertette, hogy a kamatfelárak csökkentése és a hiteltermékek átláthatóságának növelése érdekében alkotja meg az új minősítést, amelyet csak a feltételeknek megfelelő banki lakáshitel-termékek nyerhetnek el. A minősítés bevezetésével egységes feltételrendszerű, átlátható, összehasonlítható, kedvező árazású lakáshitelek terjedhetnek el a piacon - írták.



Egyebek mellett kritérium, hogy széles kör érje el a terméket, beleértve a családok otthonteremtési kedvezményében (csok) részesülő hitelfelvevőket is, könnyen érthető és összehasonlítható, egyszerű ügyintézés mellett felvehető, rejtett költségeket és árukapcsolásokat nem tartalmazó lakáshitel-termékek kaphatják meg a minősítést.



A terméknek biztosítania kell, hogy a jövőbeli fizetési kötelezettség mértéke hosszabb távon is kiszámítható legyen. Fontos kritérium még a fogyasztó megváltozott körülményeihez való rugalmas alkalmazkodás és a fogyasztók hitelkiváltásokból eredő előnyök kihasználására való ösztönzése is.



A hazai bankok között a lakáshitelezésben nem elég erős az árverseny, az MNB szerint ezt mutatja az átlagos kamatfelárak nemzetközi összehasonlításban is magas szintje és a hitelkiváltások alacsony száma is. A jegybank pénzügyi stabilitási és fogyasztóvédelmi szempontból is kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a lakáshitelek piacán élénk árverseny alakuljon ki.



Úgy látja, a banki árverseny élénkítése szempontjából indokolt egy standardizált, fogyasztóbarát jellemzőkkel bíró lakáshitel-termék kialakítása és minél szélesebb körben való elterjesztése. A következő két hónapban az MNB intenzív konzultációt folytat a piaci szereplőkkel és a fogyasztók képviselőivel a minősítés részleteinek véglegesítése érdekében - írták.