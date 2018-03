Az italautomatát üzemeltető vállalkozásoknak július 1-ig kell beszereltetniük a felügyeleti egységet

A közlemény szerint az adóhivatal eddig mintegy 700 vállalkozásnak 23 600 üzembehelyezési kódot adott ki. Hétfőig már 4500 automatába be is szerelték a felügyeleti egységet, amely nemcsak a hivatalnak szolgáltat naprakész adatokat, hanem a vállalkozónak is. Az automata üzemeltetője az új, online rendszernek köszönhetőn a bevételek alakulása mellett arról is értesül azonnal, ha egy termékből már csak néhány darab van az automatában.



Felidézték, hogy a kormány a vállalkozásokat 120 ezer forinttal támogatja az automata felügyeleti egységek beszerzésekor.



Az automaták adóhivatali bekötése példaértékű az Európai Unióban, ugyanis a bevétel eltitkolása szinte minden uniós tagállamban gondot okoz, ezért a tárca szerint érthető a nagy nemzetközi érdeklődés a magyar innovatív megoldás iránt- olvasható az NGM közleményében.