Az iparszövetség szerint a kkv-k versenyképességét a bérfelzárkóztatással kell folytatni

A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a vállalkozások versenyképességének javítását, a bérfelzárkóztatás folytatását, a munkaadói közterhek további mérséklését tartja szükségesnek - mondta Vadász György ügyvezető elnök az MTI-nek, miután az érdekképviselet elnöksége foglalkozott a kkv-k helyzetével.



A munkaadói szervezet vezetője az ország érdekének nevezte, hogy a magyar vállalkozások versenyképessége ne csak belföldön javuljon, de a kkv-k nemzetközi piacon is eredményesen jelenjenek meg.



A testület pozitívnak értékeli az elmúlt évek gazdasági bővülését, a szektor versenyhelyzetének javulását, a bérek érzékelhető növekedését, a bérterhek enyhe csökkentését, de várják a vállalkozói közterhek további mérséklését, az adminisztrációs terhek érzékelhető csökkentését is - sorolta.



Felidézte, hogy a Magyar Iparszövetség támogatta korábban is a magyar munkavállalók bérének felzárkóztatását, és abban bíznak, hogy 2018-ban a gazdálkodási, költségvetési helyzet lehetőséget ad a munkáltatói terhek további csökkentésére, ami hozzájárul a bérek, jövedelmek újabb emeléséhez.



Szerinte a magyar keresetek emelkedése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet kedvező alakulása arra késztetheti a fiatalokat, hogy Magyarországon boldoguljanak.



"Azt látni kell, hogy a fejlett országokban még mindig magasabbak a bérek, mint a itthon, de a külföldön dolgozó magyar fiatal munkavállalók nem olyan körülmények között élnek, mint szülőföldjükön. Azt szeretnék, ha ezek a fiatalok, akikre a jövőt lehet építeni, érezzék, hogy van jövőjük idehaza" - mondta Vadász György.