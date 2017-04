Az építőanyagok drágulására számítanak a szakmai egyesületek

A társaság tájékoztatása szerint a korszerűsítési pályázatoknak is köszönhetően nő a kereslet egyebek között a hőszigetelőkre és a nyílászárókra, de az uniós projektek tavalyi visszaesése után a többi terméknél is növekedés várható az idén.



A MÉASZ különösen erős emelkedésre számít a tégla termékeknél - a tavalyi első negyedévhez képest 25-30 százalékos bővülésre -, de várhatóan más áruknál (falazati termékek, vakolatok) is ellensúlyozta a keresletnövekedés a januári hideg miatti kiesést.



Megjegyezték, hogy az égetett cserépnél a növekedés még várat magára, mivel a tető értelemszerűen a projektek végén készül el.



Kedvező folyamatként értékeli a szövetség, hogy az épületgépészeti termékek piacán egyre nagyobb a jó minőségű áruk részesedése.



A szövetség szerint az építőiparban az élénkülés az év eleji előrejelzések szerint alakul: az ágazat teljesítménye januárban 18,5 százalékkal, februárban 15,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 10-12 százalékos bővülést vár idén. A MÉOSZ hozzátette, hogy a beruházói igények - különösen a szerkezetépítő szakmákban (kőműves, betonvas-szerelő, szigetelő) - meghaladják a kivitelezői kapacitásokat, ráadásul a piaci visszajelzések szerint a külföldön dolgozó szakemberek hazatérése sem érzékelhető, így továbbra is több ezer munkavállaló hiányzik az építőiparból. A szervezet ezért az átképzések ösztönzését javasolja többek között a munkanélküliek és a pályaelhagyók bevonásával.