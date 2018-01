Átrajzolhatják a lakáspiacot a 2018-as jogszabályváltozások

Az ingatlanpiac szempontjából több fontos változást hozott a 2018-as év, amelyek a korábbinál kedvezőbb szabályokat írnak elő - közölte az ingatlan.com, amely összegyűjtötte a legfontosabb változásokat.



Eltűnik az eho

A lakásukat bérbe adók számára kedvező lépés, hogy az ingatlankiadásból származó és 1 millió forintot meghaladó jövedelem után idén már nem kell a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetni.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ez a lépés elsősorban a fővárosi lakásukat kiadó tulajdonosokat érinti, mert jellemzően ezeknél lépte át az éves jövedelem az 1 millió forintot.

A szakember rámutatott, hogy az eho eltörlése miatt a lakáskiadás utáni a terhelés lényegében az eddigi felére csökken, mivel csak 15 százalék szja-t kell fizetni.

“A lépés azonban várhatóan nem küldi lejtőre a bérleti díjakat, mert sok lakástulajdonos eddig sem fizetett meg minden közterhet a lakáskiadásból származó jövedelme után, így ez kevés bérbeadó számára jelent megtakarítást. A szabályváltozástól inkább az várható, hogy fehéredni fog a piac, tehát többen fogják legálisan, a tényleges bérleti díj bejelentésével kiadni a lakásukat, amiből több adóbevétel származhat." - fogalmazott Balogh László.





Egy szintén új szabály miatt jobb helyzetbe kerülnek az ingatlanjukat vagy ingatlanjaikat szálláshelyként, azaz lakáshotelként hasznosítók: szemben az eddigi eggyel 2018-tól három kiadandó ingatlan után választhatják a tételes átalányadózást, ez évente 38 400 forint minden egyes lakás után. Balogh László szerint ez a lehetőség az úgynevezett bulinegyedben rövid távú lakáskiadás jövedelmezőségét fenntarthatja. Hozzátette azonban, hogy az érintett környék lakáspiacán komoly változásokat hozhat az erzsébetvárosi szórakozóhelyek nyitvatartásáról szóló februári népszavazás is.



Jelentősen nő a lakhatási támogatás

Az albérletben élő alkalmazottakat érintheti az a változás, amelynek eredményeként emelkedik a munkáltató által adható adómentes lakhatási támogatás. 2017-ben még az alkalmazottak a minimálbér 40 százalékát kaphatták támogatásként, 2018-tól ez az összeg a minimálbér 60 százalékára rúghat. Mivel a minimálbér és a limit is nőtt, így az adómentesen adható havi támogatás összege 51 ezerről közel 83 ezer forintra emelkedett januártól. A lakhatás költségeinek csökkentése a legtöbb albérletben élő munkavállaló számára vonzó perspektívát jelent, ezért a szabályok egyszerűsítése és a maximálisan adható támogatás növelése a munkaerőhiánnyal küszködő vállalkozásoknak is segítséget nyújthat.



Fontos illetékkedvezmény érkezett

A lakáseladók és -vásárlók számára jelenthet könnyítést egy törvénymódosítás, amelynek lényege, hogy az eddigi 1 helyett 3 évük lesz a vevőknek arra, hogy a korábban eladott lakásuk forgalmi értékével csökkentsék az új ingatlan megszerzéséhez kötődő illetékalapot. “A szabályváltozás nyertesei elsősorban azok a lakásvásárlók, akik 2015-ben vagy 2016-ban adtak el lakóingatlant, és azóta nem vettek másikat." - mondta Balogh László. Az ingatlan.com szakembere hozzátette, hogy ezek a vevők a három éven belül eladott lakás forgalmi értékének 4 százalékával is csökkenhetik a fizetendő illeték összegét, ami számukra akár milliós megtakaritást is jelenthet.