Arányaiban az alacsony jövedelműek bére nőtt jobban az elmúlt években

Tovább szűkült a bérolló az elmúlt években, arányaiban azokban az ágazatokban nőttek jobban a keresetek, ahol az alacsonyabb jövedelműek dolgoznak - írta a Magyar Hírlap kedden.



Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő a lapnak elmondta: a szakképzett munkaerő egyre nagyobb hiánya a legalacsonyabb jövedelmi kategóriákhoz közeli szektorokban is érzékelhető béremelkedést hozott. Ennek hátterében a garantált bérminimum jelentős emelkedése is meghúzódik, amely nagyobb mértékben nőtt a minimálbérnél, emellett több (szakképzett) munkavállaló kap garantált bérminimumot. Úgy vélte, év végére elérheti a bruttó 330 ezer forintot az átlagkereset, és a következő években tovább nőnek a bérek.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) átlagos, egy főre jutó havi munkaerőköltséget összesítő statisztikáit összegezve a szakértő a legfigyelemreméltóbb tendenciának nevezte, hogy 2016 júniusa és 2018 júniusa között negyedével nőtt az átlagkereset. A bruttó keresetek növekedésével párhuzamosan a munkaerőköltség is nőtt, azonban a járulékcsökkentésnek köszönhetően a béreknél kisebb

mértékben - tette hozzá.