Április közepétől indulhat az aszály-előrejelző rendszer

Április 15-étől tervezi üzembe helyezni aszály-előrejelző rendszerét az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) - közölte az OVF műszaki főigazgató helyettese az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Láng István elmondta: az előrejelzés célja a mezőgazdasági károk megelőzése, évente ugyanis mintegy 50 milliárd forintos kár ered az aszályból; ez több mint az árvízi vagy vízminőségi kár.



Beszélt arról is, hogy csütörtökön lesz a víz világnapja. Ennek alkalmából országosan és több vízügyi igazgatóságon is lesznek különböző programok. Ugyanakkor több helyen védekezniük is kell a belvíz ellen - jegyezte meg.



A vízügy honlapja szerint országszerte 58 szakaszon védekeznek a belvíz ellen. Ebből 7 helyen harmadfokú, 32 szakaszon másod-, 19 szakaszon elsőfokú a belvízvédelmi készültség.