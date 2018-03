Applikációval segíti a pénzügyi tudatosság elsajátítását az Államkincstár

Kép forrása: allamkincstar.gov.hu

A nemzetgazdasági miniszter a JátéKincstár telefonos applikációt mutatta be Mészáros Józseffel, a Magyar Államkincstár elnökével együtt a budapesti Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban.A miniszter kiemelte: a pénzügyi ismeretek elsajátítása egyre fontosabb szerepet játszik már egészen fiatal korban, ugyanis egyre bonyolultabb pénzügyi termékek jelennek meg a piacon, ezért az ezzel járó kockázatokat és a pénzügyi környezetet meg kell érteni, és meg kell tanulni megfelelően kezelni azokat. Rámutatott: a pénzügyi válság tanulságai miatt is elengedhetetlen az általános pénzügyi kultúra fejlesztése, hogy a fogyasztókat megkárosító események elkerülhetőek, illetve megelőzhetőek legyenek.Emlékeztetett arra: 2004-2008 között a felnőtt lakosság jelentős számban vett fel devizahitelt, anélkül, hogy az emberek tudták volna, mit jelent a felvett hitelek esetében a devizakockázat fogalma, mivel jár az árfolyamváltozás, hogyan változtatja meg az árfolyamváltozás a hiteleik törlesztő részletét, vagy azt, hogy nem elég csak a kamatokra figyelni a devizahitelek esetében.Varga Mihály kiemelte: 2008-ra a devizaalapú jelzáloghitelezés tömegessé vált Magyarországon, erre az évre már 1,7 millió devizaalapú hitellel rendelkeztek a magyar háztartások, ez az időszak megmutatta, hogy nagyobb energiát kell fordítani a magyarországi bankoknak, az MNB-nek, a kormánynak a lakosság felvilágosítására.Jelezte: az elmúlt években a kormány már számos korlátot beépített a rendszerbe, ma már a háztartások devizahitelei jelentősen csökkentek. Rámutatott: míg 2010-ben a magyar háztartások hiteleinek 72 százaléka volt devizahitel, ez a hányad ma már egy százalék alatt van. Már annak van csak devizahitele, aki vagy devizában kapja kapja a fizetését, vagy tudatosan döntött arról, hogy vállalja az árfolyamkockázatot, és ennek ismeretében devizakölcsönt vett fel - mutatott rá a nemzetgazdasági miniszter.Varga Mihály a Pénz7-et azért tartja remek kezdeményezésnek, mert a rendezvénysorozat alatt mintegy 2000 iskolában több mint 200 ezer diák kap valamilyen pénzügyi ismeretet azokról az új pénzügyi termékekről, fejlesztésekről, amelyekkel a tanulmányaik során keveset foglalkoznak., hogy ők is többet foglalkozzanak pénzügyi kérdésekkel - fűzte hozzá a miniszter.A Magyar Államkincstár 2013 decemberében indította el a WebKincstár szolgáltatás kiegészítő elemeként az okostelefonon elérhető állampapír-forgalmazási csatornáját MobilKincstár néven, amelyet 2016 decemberében a JátéKincstár modullal bővített ki.Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke hangsúlyozta: a MobilKincstár elsődleges célja az állampapírokhoz kapcsolódó online tranzakció kezdeményezési és lekérdezési funkcióinak biztosítása, míg a JátéKincstár modul funkciójától a pénzügyi- és megtakarítási ismeretek játékos formában történő bővítését várják el.Balatoni Ildikó, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese elmondta: a Mobilkincstár alkalmazás az App Store vagy a Google Play áruházból díjmentesen tölthető le, majd telepítését követően az alkalmazás menüjéből indítható el a JátéKincstár. A JátéKincstár felhasználók a "Gyors játék" és a "Küldetés játék" játékmódok közül választhatnak - fűzte hozzá.A MobilKincstár és JátéKincstár szolgáltatás kizárólag iOS és Android operációs rendszerrel működő - internettel rendelkező - mobiltelefonokon keresztül, online üzemmódban érhető el - ismertette Balatoni Ildikó.