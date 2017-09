Amerikai cég kebelezheti be a Toshiba chipgyártó üzletágát

A Nikkan Kogyo című japán üzleti napilap kedden források említése nélkül azt írta, hogy a Toshiba vezetése szerdán hozza meg a hivatalos döntést, és a szerződést szeptember 20-án írják alá.



A Toshiba elektronikai és gépipari konszern azért kényszerül megválni értékes üzletágától, mert egyik leánycége, az amerikai atomenergetikai Westinghouse Electric miatt katasztrofális nagyságú, 9 milliárd dollárt meghaladó veszteségei keletkeztek.



A Toshiba már januárban közölte, hogy részben vagy teljes egészében eladja a memória áramköröket gyártó üzletágát. A részvényesek márciusi rendkívüli közgyűlésükön hagyták jóvá a menedzsment tervét, hogy Toshiba Memory néven április 1-jétől külön vállalatba szervezzék ki a memória-áramkörök gyártását, és azt eladják.



A Reuters hírügynökség értesülései szerint a Toshiba vezetése három ajánlat közül választ szerdai ülésén. A vállalat egyik szóvivője csak annyit közölt, hogy a Toshiba Memory értékesítéséről még nem született meg a döntés.



A Western Digital által vezetett konzorciumnak az amerikai Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), a világ egyik legnagyobb kockázati tőkebefektetője és japán állami befektetők a tagjai. A Bain Capital amerikai pénzügyi befektetőcsoport és az SK Hynix dél-koreai chipgyártó vezetésével egy másik, a Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.) tajvani óriásvállalatéval pedig egy harmadik befektetői csoport is szemet vetett Toshiba Memoryra.



A mikrochipek és memória lapkák világpiacán a Toshiba 19,5 százalékos részesedéssel a második volt a dél-koreai Samsung (30,8 százalék) mögött, míg a harmadik helyen álló Western Digital világpiaci részesedése 15,6 százalékra rúgott tavaly.



A Toshiba árfolyama 0,15 százalékkal 331,5 jenre emelkedett a tokiói tőzsdén kedden. A vállalat árfolyama az utóbbi 52 hét alatt 178 és 475,2 jen között mozgott.