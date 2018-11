Alig javult a munkavédelmi szabályok betartása tavaly óta

Az első háromnegyed évben az ellenőrzött 10 701 munkáltató 74,3 százalékánál találtak szabálytalanságot az ellenőrök, ez mindössze 2,6 százalékpontos javulás az előző év azonos időszakához képest. Az ellenőrök 267 esetben, összesen 85,59 millió forint bírságot szabtak ki az év első kilenc hónapjában. Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésénél 223 873 munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták, és az ellenőrzött dolgozók 66 százalékánál tapasztaltak szabálytalanságot. Ez szinte megegyezik az egy évvel korábban mért 66,1 százalékos aránnyal - derül ki a jelentésből.



A munkavédelmi hatóság megállapította, hogy a szabálytalan körülmények között foglalkoztatott munkavállalók 28,6 százalékának súlyos szabálytalanságok mellett kellett dolgoznia. Ez az arány némi javulás a 2017. január-szeptemberi időszakban mért 29,4 százalékhoz képest. Az ellenőrzések elsősorban az építőipar, a feldolgozóipar, a mezőgazdaság és a gépipar területére irányultak, ahol a munkavállalók egészsége, biztonsága gyakrabban kerül veszélybe, és az esetek is súlyosabbak. Az összes intézkedés 54,3 százaléka munkavédelmi, 34,5 százaléka munkabiztonsági, 11,2 százaléka pedig munkaegészségügyi intézkedés volt - ismertették.



A jelentés szerint a munkáltatói mulasztások 10,3 százaléka a nem megfelelő munkaeszközök biztosításából, 9,5 százalékuk pedig villamosbiztonsági hiányosságokból adódott. Intézkedniük kellett az ellenőröknek még be- és leesési veszélyből és a veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése miatt is, az összes eljárás 6,6 százaléka, illetve 6,0 százaléka volt ilyen. Az év első kilenc hónapjában a munkavédelmi hatóság 27 esetben szabott ki eljárási bírságot és 75 esetben közigazgatási bírságot, 2,18 millió forint, illetve 1,986 millió forint értékben - tették hozzá.