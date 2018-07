Alapvető termékekből van hiány az építőiparban

Hiába tombol az építkezési láz, ha az alapvető építőipari anyagokra akár több hónapot is várni kell. A betonelemek – tégla, zsalukő –, a térkövek, valamint a szálas hő- és hangszigetelő anyagok – ásványgyapot – esetében a leghosszabb a várólista. Az újHÁZ Centrum szakértőinek véleménye szerint jó, ha ezeknek a termékeknek a beszerzéséről mielőbb gondoskodunk, hogy az építkezés ne csússzon el időben, és tudjuk tartani a meghatározott pénzügyi keretet, ne kelljen a késlekedés miatt többletköltségekkel számolnunk.A hosszú várólista okai a termékek előállításához szükséges alapanyaghiányban, a közismert munkaerő-hiányban és a megnövekedett rendelési mennyiséget kiszolgálni nem tudó gyártói kapacitásban keresendők. A munkaerőhiány alatt ezúttal nemcsak a szakmunkások hiányát kell érteni, ugyanis a megrendelt áruk kiszállítása is nehézségeket okoz. A téglára két hetet, a zsalukőre három-négy hetet, a térkőre négy-hat hetet, a szálas szigetelésre pedig akár négy-nyolc hónapot (!) kell várni, amíg a megrendeléstől számítva átvehetjük őket.A zsalukő már az alapozáshoz elengedhetetlen, akkor, amikor még éppen csak belevágunk az építkezésbe. A téglára az alapozás után lesz szükség, a hő- és hangszigetelő anyagok felhasználása pedig igen sokrétű, de általában a szerkezetkész állapot után építhetők be hőszigetelő anyagként, fából vagy acélból készült könnyűszerkezetes házaknál teljes értékű hőszigetelésként, vagy gipszkartonból felhúzott válaszfalak esetében töltőanyagként. A térkövezés pedig az építkezés befejezése után válik aktuálissá, és tavasszal-nyáron érdemes nekikezdeni, semmiképp sem a fagyveszélyes hidegebb hónapokban.Az építkezésnél a szálas szigetelőanyagok késői megrendelésével veszíthetjük el a legtöbb időt, pedig az épületek megfelelő hőszigetelése többek között a környezettudatossági és energetikai szempontok miatt is különösen fontos. Egy jól hőszigetelt ház energiafelhasználása szinte a nullához közelít, épp ezért minimális a CO-kibocsátása is. Végül, de nem utolsósorban a komfortérzetünket is jelentősen növelni fogja a körültekintően elvégzett hőszigetelés.Összességében elmondható, hogy a megfelelő tervezés különösen fontos egy építkezés során, és jó, ha a kivitelezőkkel már az elején átbeszéljük a legfontosabb mérföldköveket, hogy biztosan legyen elég időnk megvásárolni a szükséges építőanyagokat. Ezzel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolunk, hiszen egy elhúzódó építkezés mindenképp többletköltséggel jár.