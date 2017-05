Alapozásra és szigetelésre költ leginkább a magyar - infografika

Csak minden hatodik magánépíttető gondolkozik energiahatékony és korszerű tetőben, holott 71 százaléknak az egyik legfontosabb szempont építkezés vagy felújítás során a jó hőszigetelés kialakítása. A család és barátok előtt a szakemberek tanácsaira támaszkodnak, és a legtöbben önerőből tudnak építkezni – derült ki a Bramac 2017-es Construma szakvásáron végzett friss kutatásából. A tető nem fontos (pedig kellene)

Akár építkezésről, akár felújításról, már megkezdett vagy jövőben tervezett munkákról van szó, legkevésbé az alapozáson, a falazáson és a szigeteléseken spórolnának a megkérdezettek. A tető szakszerű kialakításánál még a burkolást és villanyszerelést is fontosabbnak tartják, holott egy épület energiavesztesége leginkább a tetőknél jelentkezik. Vagyis hiába költünk sokat a megfelelő szigetelésre, egy korszerű tetőrendszer nélkül a megspórolt összeget - idővel pedig még többet - a rezsire fogjuk költeni. A megkérdezett építkezők közül csak minden hatodik (16%) szeretne korszerűbb és energiatakarékosabb tetőrendszert, a felújítók között ez az arány még alacsonyabb (12%). Félünk a padlásszoba hőmérséklet-ingadozásától

A megkérdezettek valamivel kevesebb, mint harmadánál (29%) már beépített a tetőtér, és további negyede (25%) tervezi, hogy élettérré alakítja azt. A legtöbben viszont attól tartanak leginkább, hogy a tetőterek nyáron túl melegek, télen pedig túl hidegek lesznek. Nagyjából fele ennyien (17%) a rezsiköltség növekedésétől félnek leginkább, míg 13 százaléknak a ferde falak miatti kihasználatlan területek okoznának problémát a tetőtér kialakításakor. Viszont mivel egyre trendibb tetőtérben élni, ezért az építőipar már kínál olyan megoldásokat, amivel a fenti aggályok megszüntethetők. Ilyen például a 2017-es Construma Nagydíjas oCool Tetőrendszer, ami a hővisszaverő tetőcserepek mellett a szakszerű átszellőzésen és a tetőrendszer további elemein alapszik, és amely Németországi tesztek által bizonyítva akár 11 Celsius fokkal csökkentheti egy tetőtér hőmérsékletét a legnagyobb nyári kánikulában is. Ezzel a klímahasználatot 80 százalékkal, míg a téli fűtésszámlát 50 százalékkal csökkenthetjük, amely jelentős energia- és anyagi megtakarítást jelent télen nyáron egyaránt. Még mindig a szakemberekre támaszkodunk

Az építkezés, felújítás megkezdése előtt sokféleképpen tájékozódhatunk, de a többség (75%) még mindig szakemberhez fordul elsőként. A válaszolók közel fele (45%) a család véleményére is nagyon kíváncsi, míg tízből négyen (40%) keresnek fel építőanyag kereskedéseket, és minden harmadik ember keresgél elsősorban szaklapokban, építőipari márkaoldalakon vagy érdeklődik a barátoknál. A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszolók több mint 60 százaléka támaszkodik teljes mértékben, vagy inkább szakember tanácsára a hőszigetelés, a fűtés, a nyílászárók és a burkolóanyagok kiválasztásával kapcsolatban, a legkevésbé viszont a házelosztás és tető-tetőtér kialakításakor fordulnak szakemberhez. Önerőből építünk a legtöbbet

A 2017-re jósolt építkezési kedv növekedését jól mutatja, hogy a megkérdezettek 63 százaléka már belevágott az építkezésbe vagy felújításba, a többiek pedig a következő 5 évben tervezik a kivitelezését.

57 százalékban önerőből teszik vagy képzelik el a munkálatokat, minden ötödik válaszadó (22%) él banki hitellel, 18 százaléknak a család is besegít, 37 százalékuk pedig egyéb forrásokra támaszkodna, mint például CSOK, egyéb kölcsönök, stb. Ezt a növekedést mutatja az is, hogy a kutatás résztvevői a minőséget (64%) fontosabbnak tartják az árnál (32%), harmadikként pedig az esztétikum követi őket a sorban.