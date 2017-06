Akkora a munkaerőhiány a MÁV-nál, hogy százmilliókat költ diákok foglalkoztatására

irodai adminisztráció,

segédmunka,

állomási segítő,

kerékpáros segítő,

pénztári kisegítő,

hangos utastájékoztató-készülék kezelő,

automata karbantartó,

gyakornok (mérnök, gazdasági, marketing, beszerzési, HR gyakornok) felsőoktatásban részt vevő nappali tagozatos hallgatók).

Reagált a MÁV



A vasúttársaság 2004 óta foglalkoztat diákokat különböző, nem vasútszakmai munkakörökben, azaz nincs összefüggés a munkaerőhiány és a most megjelent hirdetmény között - írta közleményében a MÁV. Egyszerűen arról van szó, hogy a MÁV START elsősorban a nyári utazási idény során a megnövekvő forgalom zökkenőmentes kiszolgálása, a jobb utastájékoztatás érdekében, illetve például a kerékpárok vonatra emelésénél a fiatalok munkájára is számít a turisztikailag frekventált vasútállomásokon (pl. balatoni állomások, budapesti pályaudvarok).



Az utóbbi években a szolgáltatási színvonal javítása érdekében már egész évben egyre több vasútállomáson, sőt egyes vonatokon is segítik az utasokat a diákok (így pl. állomási segítőként, állomási általános információsként, irodai adminisztrációs munkatársként, kerékpáros segítőként, információs, hangosbemondó munkatársként). A vasúttársaság eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítása után keret-megállapodást kötött a szolgáltatással kapcsolatban.

Gyógyír helyett sebtapasz?A Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet és a Get Work Trend Kft. egy éven át biztosítja a fiatalokat, - írja a 24.hu - azonban a MÁV-Start a szerződés időtartamát egyoldalú nyilatkozattal további egy évvel meghosszabbíthatja. Ezzel az opcióval együtt jön ki a 270 milliós összeg., hogy a vasúttársaság óriási létszámhiánnyal küzd. Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke a Hír TV-ben arról beszélt, hogy ezerfős a létszámhiány a vasúton, és a jelenség minden területet érint.A szakszervezet már tavaly is többször felhívta a figyelmet a MÁV-nál uralkodó munkaerőhiányra, augusztusban 800 betöltetlen álláshelyről beszéltek. A romló tendenciát mutatja, hogy 2015 végén nagyjából 233 dolgozó hiányzott az állami vasúttársaságtól.Az érdekvédők szerint a munkaerőhiány oka az elvándorlás, illetve az, hogy nem érkezik megfelelő létszámú utánpótlás a tömegével nyugdíjba vonuló dolgozók helyére. A Vasutasok Szakszervezetének adatai szerint 2019-ig további 4 ezer MÁV-alkalmazott számára esedékes a nyugdíjazás.