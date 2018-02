Adóbevallás: fontos határidő közeleg!

Március 19-én éjfélig kérhetik a személyi jövedelemadó bevallási tervezetének postázását azok, akiknek nincsen ügyfélkapu regisztrációjuk, és tavaly nem voltak egyéni vállalkozók - hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).



Az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetnek arra, hogy a NAV idén is külön kérés nélkül automatikusan elkészíti az adóbevallás tervezetét azoknak, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Az elkészült tervezeteket április 30-ig küldik el postán azoknak, akik igénylik.



A kérelmet be lehet nyújtani SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es telefonszámon, a NAV honlapján elérhető webűrlap (www.nav.gov.hu/eszja/eszja) kitöltésével és telefonon a 1819-es infóvonalon. Lehet kérni a bevallás tervezetének kiküldését a NAV előzetes regisztrációt és azonosítást igénylő Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül, az ingyenesen hívható 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon, postai úton kötetlen levél formájában és a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVK-nyomtatványon, vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is - sorolta közleményében az adóhatóság.



SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni. Egy telefonszámról bármennyi adóazonosító jelre igényelhető a tervezet postázása - tették hozzá.



Kiemelték, hogy annak sem kell aggódnia, aki lecsúszik a március 19-ei határidőről, mert május 22-ig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének kinyomtatását. Emellett az adózó bármikor nyithat ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetét a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető "eSZJA Portálon" azonnal megtekintheti.



A személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlásáról május 22-ig lehet rendelkezni, a korábbi évekhez hasonlóan elektronikusan és papíron is - emlékeztet a NAV.