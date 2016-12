A virtuális valuták veszélyeire figyelmeztet az MNB

A virtuális valutákkal kapcsolatban továbbra is érvényesek a korábbi figyelmeztetések, azaz a felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az ilyen virtuális pénzek mögött semmilyen központi betétbiztosítás és fogyasztóvédelmi szervezet vagy szabályrendszer nem áll, ezért használatuk többletkockázatot hordoz - erősítette meg a piac felügyeletét is ellátó jegybank a lapnak.



Az MNB szerint az interneten virtuális valuták segítségével magas hozamokat ígérve piramisjátékokat szerveznek. Ennek ellenére nincs a Bitcoinra és más hasonló virtuális valutákra vonatkozó érdemi korlátozás. A Bitcoin váltására alkalmas automata elérhető Budapesten, és több áruház, vendéglátóhely is elfogad ilyen fizetőeszközt.



A Magyar Idők szerint nem lehet tudni, honnan indult a Bitcoin. A technológia alapjait Szatosi Nakamoto fektette le, és az ő nevéhez kötődik az alkalmazás 2009-es elindítása. Azonban senki nem tudja pontosan, hogy Nakamoto kicsoda, és létezik-e egyáltalán.