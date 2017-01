A tervek szerint Procter&Gamble 2020-ra megszűnteti az ipari hulladék-kibocsájtását

A P&G újabb nagymértékű beruházást jelentett be az újrahasznosítás és hasznos újrafelhasználás területén, amelynek eredményeképpen 2020-ra a gyártási- és ipari hulladék-kibocsátás teljes mértékben megszűnik a vállalat termelőüzemeinek globális hálózatában.



Amióta a P&G 2007-ben külön minősítési rendszert vezetett be a gyártási- és ipari hulladék termelés nélkül üzemelő gyárai számára („Zero Manufacturing Wast to Landfill"), azok 56%-a teljesítette az ezzel kapcsolatos elvárásokat, a 2020-as cél elérése érdekében pedig négy éves tervet dolgozott ki a vállalat.



A P&G hulladékgazdálkodási céljainak elérése érdekében garantálja, hogy minden beérkező alapanyagot termékei előállításához használ, a vállalaton belül újrahasznosít, ahol ez lehetséges, vagy partnerein keresztül alternatív módokon használ fel újra.



„A P&G magyarországi gyárai meghatározó szerepet töltenek be a vállalat globális fenntarthatósági céljainak elérésében. Az ezekből az üzemekből származó ipari hulladékot más, mindennapi termékek előállításához használjuk újra. Csömöri, női higiéniás termékeket gyártó egységünk volt a legelső P&G gyár a világon, amely megkapta a „Zero Manufacturing Waste to Landfill" elismerést már 2007-ben. Napjainkban mindkét magyarországi gyár hulladékát külsős partnerek bevonásával műanyag virágcserepek és vállfák előállításához használjuk fel, a kisebb törmelék hulladék pedig gipszkarton panelek gyártásánál nyer újra szerepet. – mondta Geraldine Huse, a P&G közép-európai régiójának vezérigazgatója.



A P&G gyárak több mint fele üzemel jelenleg gyártási és ipari hulladék termelése nélkül. 19 országban (Németország, Egyesült Királyság, Lengyelország, Japán, Mexikó, Spanyolország, Egyiptom, Belgium, Írország, Vietnám, Magyarország, Indonézia, Csehország, Románia, Szingapúr, Korea, Thaiföld, Törökország és Pakisztán) minden gyártási egységük maradéktalanul eleget tesz a hulladék-újrahasznosítással kapcsolatos elvárásoknak, további jelentősen nagy területeken, például Kínában és Indiában pedig nagyon közel állnak kitűzött céljukhoz az ott üzemelő gyáregységek.