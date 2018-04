A térség Best of the Best ingatlanfinanszírozója lett az Erste Bank

Kevevári Balázs ügyfélmenedzser és Balázs Zoltán a díjátadón az elismeréssel.

Túlszárnyalhatja tavalyi teljesítményét az ingatlanpiac, ám a növekedés üteme csökkenni fog – mondja Balázs Zoltán az Erste Bank Ingatlan & Strukturált Finanszírozás igazgatója, az Erste Ingatlan Kft. ügyvezetője. A térség legjobb ingatlanfinanszírozó bankjának választott pénzintézet szakembere szerint az alacsony kamatkörnyezetben az ingatlan még mindig vonzó befektetési célpont lesz.A legjobb közép-kelet-európai ingatlanfinanszírozó bankká választották meg az Erste Bankot a Construction & Investment Journal HOF (Hall of Fame) Awards 2018 rendezvényén. A harmadik alkalommal megrendezett nemzetközi gálán hat nemzet (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia) helyben legjobbnak választott ingatlanos vállalkozásai versengtek egymással több kategóriában.A Construction & Investment Journal (CIJ) 2001-ben hirdette meg először ingatlanpiaci szakmai díjait, Magyarországon elsőként 2008-ban ítélték oda az elismeréseket. A CIJ Awards a legrégibb és legrangosabb szakmai díjjá vált a régiós kereskedelmi ingatlanpiacon, ahol három éve ítélik oda a „Best of the Best" díjat, amelyért a nemzeti győztesek versengenek egymással. A nyertest a térség vezető ingatlanpiac szereplői, a CIJ zsűrije és a szaklap olvasói közösen választják ki.Miután az Erste Bankot Magyarországon 2016-ban és 2017-ben is az Év Ingatlan Finanszírozó Bankjának választották, a pénzintézet képviselhette a finanszírozó kategóriában hazánkat és egyben az Erste Csoportot a nemzetközi megmérettetésen. A bankot széleskörű szolgáltatási palettája, régiós szerepvállalása és ügyfélközpontúsága emelte ki a versenytársak közül. Az Erste Bank a pénzügyi megoldások és szolgáltatások teljes skáláját kínálja, minden élethelyzetre megoldást nyújtva ügyfeleinek a megtakarításoktól a befektetésen át a jelzálog alapú és a személyi hiteleken keresztül a befektetési tanácsadói és a lízingszolgáltatásokig. A pénzintézet az Erste Csoport leányvállalatain keresztül a régió számos országában áll ügyfelei rendelkezésére. Az Erste Bank minden szolgáltatási területen hosszú távú kapcsolatot kíván teremteni ügyfeleivel elérhető és átlátható termékeket, valamint személyre szabott tanácsadási szolgáltatásokat kínálva.Balázs Zoltán az Erste Bank Ingatlan & Strukturált Finanszírozás igazgatója, az Erste Ingatlan Kft. ügyvezetője szerint az ingatlanpiac megismételheti tavalyi, rendkívüli sikereit az idén is – bár arra már nem lehet számítani, hogy a tranzakciókszáma és értéke jelentősen tovább növekedjen. Az alacsony kamatkörnyezet miatt az ingatlanpiac továbbra is kiemelkedően jó befektetési célpont lehet, ám a megtérülési ráta (az ingatlanszakmában sokat emlegetett yield) minden valószínűség szerint tovább csökkenhet. A piac legnagyobb kérdése azonban mégis az lesz, hogy milyen építési, kivitelezési kapacitás tudja támogatni a tervezett ingatlanfejlesztéseket.