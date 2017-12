A tavalyi ezermilliárdot is túllépheti az idei kiskereskedelmi forgalom

A tavaly decemberi ezermilliárd forintot is meghaladja a becslések szerint az idén a kiskereskedelmi forgalom - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára szombaton az M1 aktuális csatornán.



Vámos György közölte: az utóbbi hónapokban különösen felgyorsult a kiskereskedelmi forgalom növekedése, 5-6 százalék közötti ütemet mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), ami "nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő".



Kiemelte: a 2016-os ezermilliárd forint körüli decemberi forgalmat a legóvatosabb becslések szerint is legalább 3-4 százalékkal lépi túl az idei. Hozzátette: ez biztató, hiszen folyamatos a növekedés az elmúlt három és fél évben.



Vámos György kitért arra is, hogy élelmiszerre és ajándékokra 100-100 milliárd forintot költenek a magyar vásárlók decemberben, ez természetesen az ezermilliárdot meghaladó forgalom része, tehát annak ötödét az ünnepi alkalmakra fordítják az emberek.