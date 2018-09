A targoncavezető a legnépszerűbb, de egyre többen tanulnak gázszerelőnek is

Ipari OKJ-s Képzések Toplistája TOP 5 ipari OKJ-s képzés a Perfekt Zrt.-nél (2018) 1. Targoncavezető 2. Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 3. Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 4. Gát- és csatornaőr 5. Külszíni bányász Forrás: Perfekt Zrt.

Idén is a gépkezelői és a gépész ipari tanfolyamok a legkeresettebbek – derül ki a felnőttképzéssel foglalkozó Perfekt Zrt. adataiból. Ebben az évben a targoncavezető és emelőgépkezelő mellé az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő képzés is felkerült a dobogóra.A Perfekt Zrt. idén is elkészítette a legnépszerűbb ipari OKJ-s képzések toplistáját, melynek alapján a gépkezelői tanfolyamok ismét a legkeresettebbek.Szilber Erzsébet, a Perfekt Ipari Képzések Központjának vezetője elmondta, hogyA TOP 5-ös listáról ezek a tanfolyamok ki is szorították a gázcseretelep-kezelő és a nyomástartóedény-gépész OKJ-s képzéseket.Az IKK vezetője szerint sokan vállalati képzés keretében érkeznek hozzájuk, a cégeknek pedig mindig javasolják, hogy vegyék igénybe a felnőttképzők szakembereinek segítségét, akik személyre szabott tanácsadással, képzési programok összeállításával is segédkeznek., amely tavaly még csak a negyedik volt.A 2017-es harmadik gázcseretelep-kezelő most fel sem került a listára, csakúgy, mint a korábban ötödik nyomástartóedény-gépész sem.A negyedik és az ötödik helyen új képzéseket köszönthetünk, mégpedig a gát- és csatornaőrt és a külszínű bányászt. Utóbbira kétszer többen jelentkeztek 2018-ban, mint az azt megelőző évben.A tanfolyamokon résztvevők korát tekintve mind a nőknél, mind a férfiaknál a 25-34 és a 35-44 év közötti korosztályból jelentkeztek a legtöbben a különféle képzésekre.Itt a tisztítás-technológiai szakmunkás, a munkavédelmi technikus és a gázcseretelep-kezelő tanfolyamok voltak a legnépszerűbbek az ipari képzések közül.